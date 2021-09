Dal 17 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “NIÑA” (Universal Music Spain/Music Art Entertainment US Latin), il nuovo singolo di VALENTINA TIOLI e XRIZ.

Niña” mescola la straordinaria vocalità dell’artista alla caratteristica impronta internazionale dei suoi brani, proponendo un sound latino e una commistione fra italiano e spagnolo. Dopo il successo del singolo “Pressione Regolare”, condiviso sui social anche dalla

popstar americana Anastacia, Valentina Tioli, autrice di tutte le sue canzoni e di diversi successi certificati oro di altri artisti italiani, unisce ancora una volta le forze con il suo storico producer Francesco Terrana, aggiungendo il featuring con Xriz, artista che conta più di 200 milioni di riproduzioni sul suo canale YouTube.Il nuovo singolo verrà cantato anche live in occasione del tour italiano di Anggun, dove Valentina Tioli si esibirà come opening act.

Il videoclip di “Niña” esalta il testo del brano e la voce dell’artista, inserendola nell’atmosfera esotica della Isla de las Niñas, abitata da sole donne. Come per tutti gli altri video ed esibizioni live di Valentina Tioli, non può mancare la presenza di coreografie eseguite dalle impeccabili ballerine.

Biografia

Valentina Tioli è una cantante e autrice originaria di Modena. Il suo progetto pop-dance/crossover abbraccia funky, afro ed elettronica con energia, ritmo e freschezza con l’ausilio di coreografie e danza. Tra i protagonisti di X Factor Italia 7, Valentina firma nel 2013 un contratto con Sony Music Italy. L’anno seguente il primo e.p. “Valentina” è terzo nella classifica iTunes e rimane nella Top 10 per quattro settimane. Nel 2014 è in tour in tutta Italia, aprendo parallelamente i concerti di nomi eccellenti come Nek e Alexia. Il suo singolo di debutto “Io sono qui” (2015) è prodotto da Francesco Terrana, inizio di una collaborazione artistica che prosegue tuttora. Nel 2015 è la volta di “The Way You Do” (feat. Mr. Rain) e Neve feat. Two Fingerz, dei quali Valentina è ospite sui palchi di locali come Alcatraz (Milano) e Vox (Nonantola). Selezionata da Lampoon Magazine e Tiffany & Co. per il Festival di Venezia nel settembre 2017, Valentina è in finale il mese dopo ad Area Sanremo con il singolo “Di più”. Nel 2018 approda alle finali di Sanremo Giovani con “Giungla” (più di 670.000 views su YouTube), mentre a maggio il nuovo singolo “Pressione regolare” entra a poche ore dall’uscita nella Top 10 Pop Brasil iTunes e nella Top 20 Pop Italy iTunes, con oltre 800.000 views su YouTube. Il brano è notato dalla popstar internazionale Anastacia, che lo condivide sul suo canale Instagram. “Love her and her vibe”, scrive Anastacia di Valentina Tioli su Twitter, definendo il brano “a huge hit” e arrivando successivamente a cantarlo con Valentina in un divertente duetto sui social. Dopo la pubblicazione dell’album natalizio “Christmas Revolution” (dicembre 2019), esce “Ombre cinesi” che ottiene critiche molto positive da SkyTG24 e riviste di settore, entra in rotazione su più di 100 radio nazionali e superstation come Radio Margherita e Number One, negli store Mondadori e nella playlist di Tim Music POP MADE IN ITALY, con oltre 800.000 views su YouTube. Il brano anticipa il nuovo progetto attualmente in lavorazione prodotto da Francesco Terrana, che comprende brani in italiano, inglese e spagnolo. Il suo ultimo singolo, “Niña”, è disponibile in rotazione radiofonica dal 17 settembre 2021.

