La soddisfazione dei coordinatori siciliani e palermitani – “Auguro a Ninni un buon lavoro, con la certezza che saprà dare un contributo reale di crescita al territorio della Circoscrizione”.

Sono le parole del Coordinatore regionale di “Sicilia in AZIONE” e sindaco del comune palermitano di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, espresse in occasione dell’insediamento del consigliere comunale Gaetano Cosentino (detto Ninni) che ha prestato il suo giuramento presso la sede del Consiglio della VI Circoscrizione di Palermo, dove rappresenterà il partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti.

Dal canto suo Ninni Cosentino assicura che lavorerà “nell’interesse della collettività e del territorio, in linea con i valori politici di AZIONE, partito nel quale –ha sottolineato- ho deciso di militare sin dalla prima ora”.

Alla soddisfazione di Giangiacomo Palazzolo, quale Coordinatore regionale di “Sicilia in AZIONE”, si aggiunge la “massima soddisfazione per questa nomina” del Coordinatore cittadino di “Palermo in AZIONE, Mario Enea, che palesa la sua “stima nei confronti di Ninni Cosentino, il cui insediamento… in qualità di neo consigliere della VI Circoscrizione di Palermo… sarà da stimolo alle attività di AZIONE indirizzate allo sviluppo della città di Palermo e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini.”

All’avvocato Palazzolo e al professore Enea si aggiunge anche il Coordinamento cittadino di AZIONE che attraverso il responsabile organizzativo cittadino di “Palermo in AZIONE”, Alessandro Cucchiara, gli augura “buon lavoro, convinti che il neo consigliere comunale Ninni Cosentino rappresenterà, come sa fare, le istanze del territorio in coerenza con lo spirito di servizio e il pragmatismo che caratterizza il partito”.

Com. Stam.