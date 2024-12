Milano Per evitare smarrimenti di animali domestici e morte di animali selvatici, l’associazione Gaia Animali & Ambiente si appella affinché si vieti l’uso dei botti e affinché la notte di Capodanno Micio e Fido non vivano ore di angoscia…

“Evitate i botti, cercate altri modi per fare festa, vi divertirete ugualmente!” è l’appello delle volontarie e dei volontari dell’associazione Gaia Animali & Ambiente. “Tenete i vostri animali in casa, cerchiamo di non iniziare il 1. gennaio con i telefoni pieni di appelli di cani e gatti smarriti o, ancor peggio, deceduti”.

“L’udito del cane e del gatto è molto superiore a quello dell’uomo”, spiega Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali & Ambiente. “Noi abbiamo una finestra uditiva compresa tra le frequenze denominate infrasuoni (al di sotto dei 16 hertz) e quelle denominate ultrasuoni (al di sopra dei 15.000 hertz), il cane invece percepisce fino a 60.000 hertz e il gatto fino a 70.000. Il cane è in grado di udire frequenze superiori alle 80 mila vibrazioni al secondo, la sua sensibilità uditiva è talmente alta che i botti gli causano un vero e proprio dolore”.

Per evitare che la notte di Capodanno Micio e Fido vivano ore di angoscia a causa dei botti, l’associazione ha stilato un decalogo (in realtà 7 punti) di consigli utili per i compagni umani. Come proteggere i nostri amici a 4 zampe? “Quelli che normalmente vivono all’esterno, andrebbero tenuti temporaneamente in un luogo chiuso, comodo e rassicurante”, spiega Meyer. Che prosegue. “Per i gatti abituati ad usare la gattaiola (sportello per uscire), tenetelo chiuso, preparando in casa una cassetta per i loro bisogni (se non c’è già). Fate attenzione che non escano quando aprite la porta, e, quando portate a spasso il cane, non vi fidate a slegare il guinzaglio. Inoltre si consiglia di tenere alto il volume della tv, della radio o altri abituali suoni casalinghi per coprire in parte il rumore dei botti, specialmente se l’animale resterà solo in casa”.

BOTTI DI CAPODANNO: DECALOGO DEI CONSIGLI PER CANI E GATTI

CONSIGLI PER FIDO

1. non mostrarsi troppo protettivi, alimenta le sue paure

2. tenerlo in appartamento, meglio se in una stanza in penombra e lontana dai rumori

3. accendere la musica (Tv o radio): minimizza l´impatto dei botti

4. non tenerlo legato alla catena: potrebbe strozzarsi

5. in passeggiata, tenerlo saldamente al guinzaglio senza liberarlo: il pericolo di fuga è alto

6. assicurarsi che sia facilmente identificabile con microchip o tatuaggio e medaglietta: in caso di fuga e

smarrimento, sarà facilmente ritrovato

7. se fugge, cercatelo nei canili e comunicate la scomparsa presentando denuncia di smarrimento a vigili,

carabinieri o polizia, avvisate le associazioni animaliste e i siti internet che si occupano di cani scomparsi

CONSIGLI PER MICIO

1. se è abituato ad uscire, chiudere la gattaiola (per un giorno…)

2. manifestare indifferenza accendendo musica o tv per attutire i rumori esterni

3. non lasciarlo solo in giardino ed in balcone: potrebbe farsi male, scappare o buttarsi di sotto

4 preparargli un rifugio alternativo già individuato magari sotto il letto

5. se si nasconde in casa, meglio lasciarlo nel rifugio che ha individuato

6. nei casi più gravi chiedere al veterinario di fiducia un blando sedativo per tranquillizzarlo

7. se il gatto scompare cercarlo subito in zona: potrebbe essersi nascosto poco distante da casa

Edgar Meyer

Presidente Gaia Animali & Ambiente OdV

