No profit, bando nazionale della Fondazione Just Italia per l’infanzia Scadenza ravvicinata  

Al via il bando nazionale 2025/26 della Fondazione Just Italia, che mette in relazione organizzazioni non profit, ricercatori/trici e operatori/trici sociali per avviare progetti di rilevanza nazionale e interesse generale nel campo della ricerca scientifica o assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambinə – cioè tuttə i/le minorenni/ e da 0 a 18 anni.

L’importo minimo erogabile, suddiviso in tre tranches, è di 200 mila euro. I progetti devono dimostrare un potenziale di produzione di valore sociale condiviso e sono scelti in base alla credibilità, affidabilità ed esperienza dell’organizzazione richiedente; all’efficacia dell’intervento proposto in termini di risposta ad un bisogno documentabile e rilevabile attraverso la raccolta di dati certi; alla misurabilità dei risultati: l’ente finanziato specificherà i risultati attesi, le modalità e i tempi entro i quali potrà documentare i risultati ottenuti.

Possono accedere al Bando Nazionale gli enti non profit:

aventi i requisiti previsti dalla legge, anche se non ancora iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o in corso di modifica di statuto;

che svolgano attività documentata da almeno 5 anni;

che abbiano sede legale e operativa in Italia.

Saranno prese in considerazione solo le candidature presentate attraverso il format online pubblicato sul sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori. La attività relative al progetto, che dovrà avere una durata massima di 3 anni a partire da quello di erogazione del contributo, si dovranno svolgere prevalentemente in Italia.

Il bando è consultabile da qui. Per partecipare c’è tempo fino al 31 ottobre 2025.

