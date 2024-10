No profit, bando nazionale della Fondazione Just Italia per l’infanzia Scadenza ravvicinata

Promuovere una cultura della responsabilità – individuale, collettiva e d’impresa – nei confronti di tutta la società: è quanto si propone di fare la Fondazione Just Italia mettendo in relazione organizzazioni non profit, incaricati alla vendita diretta di Just Italia, ricercatori e operatori sociali. La Fondazione, attraverso il Bando Nazionale, intende avviare progetti di rilevanza nazionale e interesse generale nel campo della ricerca scientifica o assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambini/e, cioè tutti/e i/le minorenni/ e da 0 a 18 anni (definizione istituzionale compresa nella Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza). L’importo minimo erogabile, suddiviso in tre tranches, è di 200 mila euro.

Il bando copre progetti di ricerca scientifica o assistenza socio-sanitaria rivolta ai/alle bambini/e; di rilevanza nazionale e interesse generale; la cui durata massima sia di 3 anni e presentati da organizzazioni con sede in Italia. In particolare, possono accedere al Bando Nazionale gli enti non profit:

aventi i requisiti previsti dalla legge, anche se non ancora iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o in corso di modifica di statuto;

che svolgano attività documentata da almeno 5 anni;

che abbiano sede legale e operativa in Italia.

Saranno prese in considerazione solo le candidature presentate attraverso il format online pubblicato sul sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori; il cui progetto si collochi nel campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzate ai/alle bambini/e; il cui progetto si svolga prevalentemente in Italia e che abbia una durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo.

Il bando è consultabile da qui. Per partecipare c’è tempo fino al 31 ottobre 2024.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovali