Nocentini su Chevron B19 di 1 Raggruppamento vince la Guarcino Campocatino

Finale di gara rocambolesco con un forte acquazzone che rimescola la classifica. Riolo, vittorioso in Gara 1 è costretto a passo d’uomo in Gara 2. E’ secondo ma vince il 4 Raggruppamento. Terzo il nisseno Massimo Ferraro su Lancia Fulvia Zagato di 1 Raggruppamento.

Campocatino (FR) – E’ Tiberio Nocentini su Chevron B19 di 1 Raggruppamento il vincitore della Guarcino Campocatino, secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche andato in scena in questo fine settimana nel Frusinate ed organizzata da Safety Drive School di Frosinone ed il supporto di ACI Frosinone.

L’esperto pilota fiorentino ha costruito il successo grazie alla somma dei tempi di prima e seconda manche, quando un violento temporale abbattendosi sul percorso, ha costretto i piloti di punta a rimanere fermi in “pit lane”, finché non si ripristinassero le condizioni di sicurezza. Alla loro ripartenza però un nuovo violento temporale ha rallentato e stroncato i sogni di gloria di piloti del calibro di Totò Riolo su PRC A6, vincitore della prima manche con il crono di 3’40.43 e Loris Giuliano Peroni, secondo assoluto ed in testa al 3 raggruppamento in Gara 1.

Un finale rocambolesco che ha rimescolato le carte della gara, rendendola incerta fino alla fine, accrescendo la tensione agonistica e lo spettacolo per gli appassionati.

“Un risultato che non ci gratifica – ha detto Tiberio Nocentini – perché abbiamo solo avuto la fortuna di trovare condizioni da asciutto rispetto ai nostri avversari. A mio avviso è una gara bellissima ed è un peccato che non vi siano stati numeri importanti in termini di partecipazione. Sono convinto che andrà meglio l’anno prossimo”.

Una seconda manche disputata a “passo d’uomo”, dicevamo, ha relegato Riolo a secondo della ipotetica classifica generale ma vincitore di 4 Raggruppamento. Ai fini della Classifica di Campionato però il forte pilota siciliano conserva il punteggio pieno della vittoria di Gara 1 che vale oro in un campionato lungo e di altissimo livello. Riolo è autore del miglior crono della gara.

“Le gare sono queste purtroppo, – ha detto Riolo – i nostri avversari sono stati certamente più fortunati di noi ma il regolamento è questo e va bene così. A noi interessa ovviamente il primato di 4 Raggruppamento in ottica campionato. La gara comunque è bellissima, il percorso è molto affascinante e per questa ragione ringrazio e faccio i complimenti agli organizzatori”.

Completa il podio della ipotetica Classifica finale generale il pistard nisseno Massimo Ferraro che ha portato a traguardo ambedue le manches di gara, senza l’incubo della pioggia la Lancia Fulvia Zagato di 1 Raggruppamento (di cui è secondo), vettura in crescita nel weekend grazie alle cure del team Campoli. Nella top ten pertanto entrano a pieno titolo i piloti che hanno completato ambedue le manches di gara sull’asciutto, tant’è che ai piedi del podio si classifica il senese Antonio Maiolo su Fiat Giannini 650 di 2 Raggruppamento (di cui è vincitore) davanti ad Andrea Bottura della Daytona Race, quinto su vettura gemella e secondo di 2 Raggruppamento. Esordio fortunato a questo punto per il maceratese di Sarnano, Marco Gentili e la sua Fiat X1/9 che si aggiudica la vittoria del 3 Raggruppamento ed il sesto posto in generale oltre che il primato tra le Silhouette 1600. La top ten è completata da Pasquale Capizzi su Peugeot 205 Rally di 4 Raggruppamento (di cui è secondo) e sulla quale si aggiudica la Classe A 1300 J2, Cristian Frustagatti vincitore del Gruppo Classiche su Peugeot 106 Rally del Race Project Team. Nono chiude il piemontese Arnaldo Pinto su Lucchini SP90 Sport Nazionale 3000 preparata da Di Fulvio (terzo di 4 Raggruppamento) che precede Alessandro Pieroni su Fiat Giannini 650NP di 2 Raggruppamento. Massimiliano Vitali sulla monoposto Alfa Romeo Boxer si aggiudica il 5 Raggruppamento.

Tra le scuderie, primato per la Squadra Piloti Senesi, davanti alla Valdelsa Classic ed alla Bologna Squadra Corse.

Tra le moderne, successo per Cristian Fedeli su Gloria C8 della Nebrodi Racing (Scuderia vincitrice) che precede il frusinate Alessandro D’Avelli (Vincitore Under 25) su Peugeot 208 Rally 4 ed Arduino Giretti su Ligier JS51 di CN 2000.

Nonostante gli intensi rovesci temporaleschi, la gara coordinata dal direttore Fabrizio Bernetti si è disputata senza interruzioni significative ed in piena e totale sicurezza.

Classifiche gara CIVSA:

1° Raggr. 1 Nocentini (Chevron B19 Cosworth) in 8’18,60; 2 Ferraro (Lancia Fulvia Zagato) a 36,69; Milla (Austin Mini Cooper) a 2’18.24.

2° Raggr. 1 Maiolo (Fiat Giannini 650 NP) in 9’28.09; 2 Bottura (Fiat Giannini 650 NP) a 7.29; 3 Pieroni (Fiat Giannini 650 NP) a 38.88.

3° Raggr. 1 Gentili (Fiat X1/9) in 9’52.27; 2 Di Fazio (Fiat X1/9) a 24.93; 3 Iantorno (Golf GTI) a 31.72.

4° Raggr. 1 Riolo (PRC A6) in 8’52.59; 2 Capizzi (Peugeot 205 Rally) a 1’07.81; 3 Pinto (Lucchini SP90) a 1’07.51;

5° Raggr. 1 Vitali (Formula Alfa Romeo Boxer) in 11’49.88; 2 Angiolani (March 783 F3) a 8.17; 3 Mattii ( De Santis Formula 850) a 1’05.06.

Il calendario del Campionato Italiano Velocità Autostoriche 2025 CIVSA

25 aprile – 27 aprile Coppa della Consuma Auto Storiche;

20 giugno – 22 giugno Guarcino Campocatino;

25 luglio – 27 luglio Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti

22 agosto – 24 agosto 60° Trofeo Luigi Fagioli

5 settembre – 7 settembre Salita Storica Monte Erice

12 settembre – 14 settembre Coppa Nissena Historic

3 ottobre – 5 ottobre Coppa Faro Pesaro

Com. Stam. + foto