La dott.ssa Carmela Tata (nella foto), a seguito di interpello, nel mese di dicembre 2020,è stata nominata dall‘Assessore Regionale alla Famiglia ed alle Politiche sociali, Antonio Scavone, Autorità Garante delle Persone disabili nella Regione Siciliana.

La scelta è ricaduta su di una donna, medico responsabile del servizio di Neuropsichiatria infantile e della adolescenza di Augusta, con esperienze professionali maturati nell’ambito dei disturbi psichiatrici della persona in età evolutiva,

La Dott.ssa Carmela Tata subentra, per scadenza del mandato quinquennale, alla Dott.ssa Giovanna Gambino che ha cessato l’incarico mostrando di avere saputo interpretare appieno il ruolo istituzionale assegnato dalla legge. Tra le due nomine nel mese di Giugno 2020 è stata registrata la formale nomina dell’Avv. Maurizio Benincasa, non seguita poi dal suo insediamento nel ruolo.

I compiti che il nuovo Garante dovrà svolgere sono enunciati nella Legge Regionale n.47/2012 che si compendiano nella “piena realizzazione dei diritti delle Persone con disabilità di ogni tipo, nonché alla loro integrazione ed inclusione sociale ” Ciò in conformità alla previsioni della Convenzione ONU ratificata dall’Italia con Legge n.18/2009 ed alle prescrizioni introdotte con la legge n.104/92. Inoltre, il Garante si occuperà anche della promozione delle attività dirette a sviluppare la conoscenza delle norme sull’handicap e potrà essere chiamato ad esprimere pareri in ordine alla normativa vigente ed alle eventuali modifiche da apportare per una migliore tutela dei diritti delle Persone con disabilità. Potrà, costituirsi parte civile in alcuni tipi di procedimenti penali e sollecitare e controllare che per ogni persona con disabilità venga redatto il progetto individuale ex art.14 della legge 328/92. Ancora, potrà richiedere notizie ai diversi settori dell’Amministrazione regionale, ma anche ad altri soggetti pubblici e privati, in ordine al rispetto delle norme nazionali e regionali esistenti in favore delle Persone con disabilità e potrà segnalare agli Uffici competenti violazioni dei datori di lavoro pubblici e privati all’osservanza delle norme di cui alla legge 68/99 e degli aggiudicatari di appalti pubblici. Infine, potrà accedere agli uffici pubblici di tutta la Sicilia per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle Persone con disabilità nonché l’agibilità e l’accessibilità universale degli spazi aperti al pubblico.

Giova aggiungere che la citata Legge Regionale n.47/2012 è stata modificata nell’anno 2019, ed è stato previsto all’art.10, che “al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine viene costituito un organico alle dirette dipendenze del Garante”. Inoltre è stato stanziato che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 45.000,00, si sarebbe provveduto per l’esercizio 2019 con le disponibilità dei fondi nazionali, comunitari e regionali in materia. Mentre per i successivi esercizi finanziari la dotazione sarebbe avvenuta in sede di legge di bilancio della Regione.

Detto ciò, poiché uno dei primari compiti del nostro Ufficio, è quello di promuovere la sana crescita ed il buon funzionamento degli Uffici del “Garante” in tutta Italia e di verificare le ragioni, ovviamente non collegabili a scelte discrezionali di tipo politico-amministrativo, che ostacolano la loro corretta operatività, giorno 15 u.s. sono state richieste notizie, presso gli Uffici Povertà e fragilità del dipartimento alla famiglia diretto dal dott. G. Reale, circa il momento dell’effettivo insediamento della nuova “Garante” presso gli Uffici di Via Trinacria.

Sul punto questo Ufficio è stato notiziato che in questi giorni la neo “Garante” ha avuto un incontro con il Dirigente di riferimento per organizzare al meglio il suo ufficio in una sede e con i collaboratori necessari. Inoltre, è stato confermato che entro la fine della prossima settimana si svolgerà l’effettivo insediamento nella carica della Dott.ssa Tata e saremo, quindi, in grado conoscere il numero di telefono dedicato, l’indirizzo della casella di posta funzionale dell’Ufficio Regionale della Garante, gli orari di ricevimento dell’Ufficio, le modalità per comunicare direttamente con la Garante.

Con l’auspicio dell’Ufficio che tutto ciò possa effettivamente avvenire in tempi brevissimi, stante che oramai per troppo tempo le Persone disabili della nostra Regione sono stati privati della opportunità di potersi avvalere dei servizi e delle funzioni collegati alle prerogative del “Garante Regionale”, l’Ufficio coglie l’occasione per augurare un favorevole e proficuo buon lavoro alla Dott.ssa Carmela Tata nel suo nuovo ruolo istituzionale.

Avv. Salvatore Di Giglia Cordinatore Nazionale dell’Ufficio

Com. Stam.