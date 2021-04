“Bene ha fatto l’Amministrazione Comunale ad avere nominato l’Amministratore Unico della Rap a pochi giorni dal decadimento del CdA, un gesto di grande senso di responsabilità che rasserena tutti, soprattutto i dipendenti e i loro rappresentanti che, legittimamente temevano il rischio di una lunga fase di transizione come accaduto nel 2017, quando l’Azienda rimase per circa dieci mesi senza una governante politica.

Ritengo, inoltre, opportuna e strategicamente corretta la scelta del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, considerata la fase delicata in cui si trova attualmente la Rap, ad avere puntato sull’Avv. Maurizio Miliziano, che oltre ad avere un’ importante esperienza e competenza nel settore gestione rifiuti e ambiente, conosce molto bene l’Azienda essendo stato componente del CdA per diversi anni. Ovviamente, solo questo non è sufficiente per mettere in sicurezza l’azienda, e i livelli occupazionali, per migliorare i servizi ed implementare la raccolta differenziata, infatti, è fondamentale che l’Amministrazione Comunale sostenga la nuova governarce nella fase di rilancio dell’Azienda che non potrà avvenire se non con una radicale riorganizzazione, con il trasferimento dei crediti riconosciuti e investimenti per realizzazione di opere impiantistiche a e per l’acquisto di nuovi mezzi. Ringrazio il Professore Giuseppe Norata e l’Avvocato Alessandra Maniscalco Basile per il lavoro svolto e auguro buon lavoro all’Avvocato Miliziano, neo Amministratore Unico della Rap SpA.”Lo dichiara il Consigliere Comunale del gruppo “Avanti Insieme” e componente della Commissione “Società Partecipate”, Massimo Giaconia.

Com. Stam.