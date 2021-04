Palermo – La rapida nomina dei nuovi Assessori è una buona notizia: a Toni Sala e Titti Martorana va il nostro più grande augurio di buon lavoro data la delicatezza delle deleghe che gestiranno per la nostra comunità.

Titti Martorana dovrà occuparsi del SUAP, un settore strategico, in una fase cruciale come questa, per consentire la ripartenza delle attività commerciali che sia, al contempo, rispettosa delle esigenze sanitarie, sociali ed economiche. C’è tanto lavoro da fare anche alla luce dei ritardi accumulati nella valutazione delle istanze per l’utilizzo del suolo pubblico.

E’ improrogabile, poi, avere un punto di riferimento che coordini, verifichi e gestisca il cronoprogramma per superare l’emergenza cimiteriale e rispondere al dramma delle famiglie che aspettano una giusta sepoltura per i loro cari, anche alla luce dei suggerimenti operativi giunti, tra gli altri, dalla nostra forza politica.

Toni Sala, nostro stimato collega in Consiglio, gestirà inoltre il patrimonio comunale, dal cui migliore utilizzo passa la capacità della nostra città di affrontare i problemi. Il Comune di Palermo ha un patrimonio immenso e non sufficientemente sfruttato: c’è la necessità di rivedere in molti casi le condizioni di utilizzo da parte di enti e associazioni, per valorizzare e sostenere chi lavora bene a sostegno della comunità e che troppo spesso ha incontrato nel Comune un proprietario disattento.

Dopo l’ampio lavoro svolto di condivisione, infine, siamo sicuri che il nostro collega Sala saprà gestire la sua delega ai beni confiscati promuovendo al più presto un confronto sul nuovo regolamento, già in parte approvato, con l’ambizione di portarlo al più presto all’attenzione dell’Aula Consiliare.

dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune, Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno

Com. Stam.