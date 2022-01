Nomina nuovo arcivescovo di Catania, la gioia della Ugl

“Con Renna rinnovato slancio a partire da giovani, periferie, problematiche sociali e occupazionali”

“Esprimiamo grande gioia per la nomina del nuovo arcivescovo di Catania e siamo grati al Santo Padre Francesco per aver scelto un pastore giovane e carismatico come monsignor Luigi Renna. La sua esperienza maturata, prima in ambiti diocesani ad Andria e poi alla guida della diocesi di Cerignola e Ascoli Satriano, oltre alla sua preparazione, sono per noi motivo di infinita speranza per un rinnovato slancio della nostra Arcidiocesi che possa partire dai giovani e dalle periferie. Ritenendo fondamentale il contributo della Chiesa, siamo certi che, anche in sinergia con la sua attuale presidenza della commissione Cei delegata per il lavoro, con noi sindacati si potrà trovare una sintesi operativa sulle problematiche sociali ed occupazionali della città, dei comuni dell’ambito diocesano e dei centri appartenenti al contesto metropolitano, insieme con le diocesi di Acireale e Caltagirone. All’arcivescovo emerito monsignor Salvatore Gristina, che con nostro piacere continuerà a vivere in questo territorio, rivolgiamo un affettuoso ringraziamento per essere stato padre presente ed attento verso i problemi della realtà etnea. Soprattutto per i lavoratori e per gli ultimi che porteranno nel cuore il ricordo dei suoi 20 anni alla guida dell’arcidiocesi.” Lo dichiara, a nome della Ugl catanese, il segretario territoriale Giovanni Musumeci.

