Nomina responsabile per la Calabria del Nazionale Antimafia “In movimento per la Legalità”

La direzione nazionale dell’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura “In Movimento per la Legalità”, che ha la sede legale in Sicilia, ha nominato Maria De Fazio referente per la Regione Calabria.

De Fazio, giovane assistente sociale, da anni è impegnata in associazioni che si occupano di violenza di genere e vanta numerose collaborazioni nel mondo del terzo settore. Soddisfazione per la nomina di De Fazio è stata espressa dal presidente nazionale dell’associazione antimafia Nino Randisi il quale ritiene che « Maria De Fazio potrà dare un contributo importante all’attività della nostra associazione in Calabria, terra difficile in cui è ben radicata la malapianta della ‘ndrangheta ». Nei prossimi giorni si confronteranno in modalità on line i diversi responsabili dell’associazione antimafia del Sud Italia al fine di programmare una serie di iniziative da tenersi entro la fine dell’anno in corso

Com. Stam.