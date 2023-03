Non autosufficienza, assistenza per 100 ultra 65enni 190 mila euro per servizio gestione famiglie e imprese, manifestazione interesse entro 31 marzo

CARIATI (Cs) – Un supporto alle famiglie con persone non autosufficienti ultrasessantacinquenni che necessitano di assistenza e che vivono in condizioni di vulnerabilità socio-sanitaria ed emarginazione sociale, perché soli o inseriti in contesti domestici nei quali la capacità di supportare il proprio congiunto è insufficiente o inadeguata.

C’è la possibilità per 100 cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale di Cariati di ricevere Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Entro venerdì 31 marzo possono manifestare interesse sia le famiglie che hanno bisogno di ricevere assistenza sia le imprese che vogliono candidarsi a gestire il servizio.

È quanto fa sapere Filomena Greco, sindaco del comune capofila dell’ATS (Cariati, Bocchigliero, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli e Terravecchia) sottolineando come questo ulteriore finanziamento, nell’ambito del Fondo PAC Anziani II Riparto destinato ai servizi SAD e ADI, possa rappresentare un’opportunità importante per garantire una migliore qualità della vita sul territorio.

190 mila euro per tre mesi, fino al 30 giugno. Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio, imprese singole, associazioni temporanee o raggruppamenti di imprese, Azione e coesione (Pac) – azione di rafforzamento territoriale per i servizi di cura agli anziani.

Destinatari del servizio sono anche i cittadini di età inferiore a 65 anni, purché in stato di disabilità certificata (servizi ADI). L’utenza di riferimento riguarda i Comuni di

TEMPI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it o presentando l’apposita documentazione all’ufficio protocollo del proprio Comune di residenza entro il 31 Marzo, sia per le imprese che intendono presentare domanda per l’affidamento dell’appalto e sia per le richieste di ammissione al servizio di assistenza domiciliare degli utenti.

Per tutte le informazioni necessarie alla corretta presentazione delle richieste, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio di Piano- Ufficio Area Servizi alla Persona del Comune di Cariati, o tramite email all’indirizzo servizisociali@comune.cariati.cs.it. – (Fonte: Comune di Cariati – Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

Com. Stam.