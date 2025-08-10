Non ci resta che Ridere…È ritornato Caronte: l’afa e il caldo tornano sulla Sicilia

Dopo alcuni giorni di clima sorprendentemente mite per il periodo, l’estate è pronta a riprendersi la scena con tutto il suo peso. Brezze leggere, notti quasi fresche e giornate vivibili avevano regalato una tregua gradita, facendo pensare – almeno per un attimo – a un agosto più equilibrato. Ma si trattava solo di un’illusione.

A partire da oggi l’anticiclone africano è tornato a imporsi sul Mediterraneo, riportando condizioni di caldo intenso e duraturo sulla Sicilia ma anche su gran parte del Paese. Ad aprire il sipario del weekend rovente sarà ancora lui, Caronte, pronto a infiammare l’Italia.

Il vero punto di attenzione, però, non è tanto l’intensità del caldo, quanto la durata. «L’elemento cardine è proprio questo: non è ancora chiaro fino a quando si protrarrà questa fase. Alcuni modelli indicano che potremmo andare avanti anche dopo Ferragosto».

A confermarlo è l’assenza, al momento, di segnali chiari di cedimento dell’anticiclone.

E le notti non porteranno sollievo. La temperatura minima resterà spesso sopra i 22-24°C, accompagnata da un’umidità elevata che renderà le ore notturne particolarmente difficili per il riposo. Il cosiddetto stress index, che misura il disagio percepito dal corpo umano in condizioni di caldo e umidità, si manterrà su valori alti.

In attesa di eventuali sviluppi, le raccomandazioni degli esperti sono queste: idratarsi spesso, evitare sforzi nelle ore più calde e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili.

L’estate, quella vera, è tornata. E potrebbe restare a lungo.

Salvatore Battaglia

Presidente accademia delle Prefi