Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge: automobilista arrestato dai Carabinieri

San Matteo della Decima (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto (BO) hanno arrestato un 32enne albanese, senza fissa dimora, per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.

È successo in via Vincenzo Monti, durante un inseguimento stradale tra i Carabinieri e un automobilista alla guida di un’Alfa Romeo Tonale che accortosi dell’autoradio si era dato alla fuga ad alta velocità per evitare il controllo, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. Poche centinaia di metri dopo, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il cancello di un’abitazione. Raggiunto dai Carabinieri, il soggetto è sceso dal veicolo e nel tentativo di proseguire la fuga a piedi li ha aggrediti e ha opposto resistenza. Nonostante tutto, i Carabinieri lo hanno arrestato e identificato nel 32enne albanese. All’interno del veicolo che il soggetto stava guidando, un Alfa Romeo Tonale che era stata noleggiata da un’altra persona, i militari hanno trovato alcuni oggetti sospetti: una ricetrasmittente e degli arnesi da scasso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo. Soccorso dai sanitari del 118, uno dei due Carabinieri aggrediti, è stato medicato e dimesso con una prognosi di otto giorni.