Nonna Francesca compie 100 anni, il video di Bella Sicilia diventa virale sul web  

Cinque figli, dieci nipoti, undici pronipoti e una tris nipote per la trisavola di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ha festeggiato i cento anni cantando e sprizzando vivacità, nonna Francesca Crisafulli di Barcellona Pozzo di Gotto, da tutti chiamata “Ciccina”.

La “nonnina super star” durante l’intervista con Michele Isgrò ha raccolto l’invito di dedicare una canzone siciliana ai numerosi followers di Bella Sicilia, canzone che è stata cantata danna nonnina con tanta enfasi e tono. Il video in pochissime ore è divenuto virale sul web ed è ancora in fortissima ascesa. Tanti gli apprezzamenti con oltre duemila commenti di Auguri da ogni parte del Mondo.

Dopo poche ore dalla pubblicazione il video ha superato con scioltezza le 130mila visualizzazioni e cinquemila Like. Numeri destinati a crescere vertiginosamente nei prossimi giorni visto il trend e la travolgente allegria di Nonna Ciccina, Trisavola, madre di cinque figli Caterina, Carmelo, Maria, Piera e Giuseppe dai quali ha avuto 10 Nipoti, 11 Pronipoti e una tris nipotina di 11 mesi.

In un clima di grande festa, tra occhi lucidi di emozione, regali, fiori e giochi d’artificio, i numerosi amici e parenti hanno applaudito nonna Carmela che ha tagliato la torta insieme al Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Avvocato Pinuccio Calabrò accompagnato dalla Consigliere Comunale Dott.ssa Lidia Pirri.

Dopo il brindisi, nonna Carmela con grande tenacia ha colto al balzo la presenza del Sindaco Pinuccio Calabrò e ponendosi come rappresentante di quartiere ha esposto tutte le difficoltà e problematiche della zona, tra l’incredulità dei presenti e dello stesso Sindaco che da par suo ha promesso un tempestivo intervento risolutivo.

Indescrivibile l’emozione e la soddisfazione per i cinque figli e per i dieci nipoti che per l’occasione hanno deciso di sospendere il lavoro e rientrare a Barcellona Pozzo di Gotto da vaie parti d’Italia e non solo, come Francesca e John giunti apposta dall’Australia, Roberto e Maurizio giunti da Rimini, Manuela con la propria famiglia giunti da Bologna, e poi ancora Rossana, Francesca, Dario, Anna, Salvatore, Francesca e Filippo che vivono tra Barcellona e Terme Vigliatore.

Grande la soddisfazione anche per la redazione di Bella Sicilia che si conferma tra le pagine social più seguite dell’Isola con quasi un milione di Followers. Non è la prima volta che i video di Bella Sicilia diventano virali sul web e c’è da aspettarsi che Nonna Ciccina stupirà ancora, il servizio di approfondimento sarà trasmesso anche in televisione su OndaTV Canale 75, martedi 7 Giugno alle ore 14,30, 17,30, 20,45, 23,30, 1,30 dopo il telegiornale. E’ possibile seguire anche in streaming da smartphone e computer in ogni parte del mondo attraverso il sito internet www.ondatv.it cliccando live negli stesLinksi orari sopra indicati. Link https://www.facebook.com/bellasicilia.it/videos/1027102527921836

Com. Stam./foto

Nonna Ciccina con Michele Isgrò

Sindaco Pinuccio Calabrò accende candeline di Nonna Ciccina