Con la scomparsa degli ideali e dei sani principi può una società vivere ed esprimersi al meglio?

Note dal secolo breve è una raccolta originale di racconti, storie sconosciute o solo dimenticate, ambientate nel Novecento. Molte di queste narrano di omicidi irrisolti o particolarmente unici nel loro genere, ma anche episodi di vita comune. È, in sintesi, la visione di un secolo che si può dire irripetibile, testimone di cambiamenti radicali grazie alle scoperte scientifiche e all’introduzione della tecnologia nella vita quotidiana, di grandi ideali – forse ora un po’ perduti –, di speranze e di periodi bui, di grande solidarietà e coraggio ma anche di smisurata malvagità. Tutti i racconti sono impreziositi dalle illustrazioni del pittore Fausto De Nisco, solitamente impegnato alla realizzazione di grandi opere astratte, ma che per l’occasione è ritornato ai disegni dei tempi dell’Accademia di Belle Arti. L’ultima storia di questo libro, I due fratelli, è autobiografica e lo vede protagonista con l’autrice, e sorella, Paola. Narra dell’incontro tra i due, del rapporto complicato con il loro padre e di come si è evoluta, nel tempo, la loro relazione.

BIOGRAFIA

Paola De Nisco nasce a Genova nel 1961. Ha sempre avuto una passione per la scrittura ma solo nel 2018 decide di iniziare a scrivere non più solo per sé. Ha già pubblicato tre libri e ha numerosi progetti in cantiere. Nel 2020 va in pensione dal suo lavoro di impiegata e si trasferisce a Padova, città del cuore dove ha trascorso l’infanzia e parte dell’adolescenza. Tra le sue passioni c’è anche la musica; per un periodo ha cantato in gruppi pop amatoriali della sua città natale.

NOTE DAL SECOLO BREVE Paola De Nisco(Les Flaneurs Edizioni)

Illustrazioni: Fausto De Nisco

Genere: Narrativa

Pagine: 148

Prezzo: € 14,00

Codice Ean: 9791254510766

Data di uscita: 5/5/2022

