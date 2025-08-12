Notte di Ferragosto a Marsala. Un’ordinanza sindacale disciplina lo svolgimento di attività nelle spiagge libere e nei lidi

Firmata oggi dal sindaco Massimo Grillo l’ordinanza predisposta dal Comando della Polizia municipale di Marsala con la quale – dal prossimo 14 Agosto e fino alla mezzanotte del 15 (ferragosto) – si disciplina la permanenza sia nelle spiagge libere che nei lidi balneari.

Fermi restando i divieti già in vigore, il provvedimento (n.59/2025) stabilisce: 1) Il divieto di trasporto veicolare, manuale o con qualsiasi altro mezzo, di legna nonché di ogni altro dispositivo o materiale che sia funzionale o comunque destinato all’accensione di fuochi.

2) Il divieto di accensione di fuochi, la collocazione e l’utilizzo di dispositivi e materiali destinato all’accensione di fuochi, su tutte le spiagge, strutture balneari e litorali marini del territorio comunale.

3) Il divieto di campeggio, il pernottamento con l’installazione di tende, cabine, ecc. sempre sulle spiagge e anche eventuali giochi che arrechino molestie alle persone.

3) Il prolungamento fino alle ore 04:00 del 15 agosto dell’attività di intrattenimento e diffusione musicale – con graduale riduzione del volume della musica sin dalle ore 01:00 – svolta dagli stabilimenti balneari che rientrino nella categoria C) ovvero che possono effettuare intrattenimento e svago.

Resta consentita l’attività legittimamente svolta dai gestori di pubblici esercizi in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, la quale dovrà però avvenire nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla Legge e dalle vigenti Ordinanze Sindacali, nonché delle norme riguardanti la salvaguardia e la tutela delle aree protette.

Com. Stam.