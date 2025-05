Notte Europea dei Musei 17 maggio 2025 | Giornata Internazionale dei Musei 18 maggio 2025

Programma completo delle iniziative a Bologna e nella città metropolitana. Un weekend speciale di arte e cultura nei musei e luoghi della cultura di Bologna e della città metropolitana.

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, con iniziative speciali e aperture straordinarie serali a ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro.

Domenica 18 maggio 2025 si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, quest’anno dedicata al tema “Il futuro dei musei nelle comunità in rapida trasformazione”.

Bologna – Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 numerosi musei e luoghi della cultura di Bologna e della città metropolitana si aprono e si uniscono in rete per uno speciale weekend dedicato all’arte e alla cultura. Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, iniziativa ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese e dal 2011 estesa a tutta la comunità europea – con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM – International Council of Museums -, che promuove la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea invitando i musei ad aprire le loro porte oltre gli orari di apertura ordinari, con ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro.



Per il terzo anno consecutivo, il territorio di Bologna conferma la partecipazione alla manifestazione con una progettualità e una comunicazione condivise, con il coordinamento del Settore Musei Civici Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna, per valorizzare la ricchezza e l’ampiezza dell’offerta culturale in un’ottica di rafforzamento del sistema museale coordinato e integrato nelle sue diverse articolazioni.



Sono 38 i musei e gli spazi culturali aderenti, la maggior parte dei quali sono aperti con ingresso gratuito o al costo di simbolico di 1 euro (fatte salve le gratuità per legge), a partire dalla fascia di apertura straordinaria serale, tra i 12 Comuni di Anzola dell’Emilia, Bologna, Budrio, Castenaso, Crevalcore, Imola, Pianoro, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Valsamoggia e Vergato.

E 71 sono gli appuntamenti proposti al pubblico di adulti e bambine e bambini, tra aperture straordinarie, speciali visite guidate, conferenze, letture e degustazioni.



Nella giornata successiva, domenica 18 maggio 2025, si celebra la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD) istituita nel 1977 da ICOM – International Council of Museums, il principale network internazionale di musei e professionisti museali. La programmazione coordinata delle attività proseguirà anche in occasione di questa importante ricorrenza, che intende evidenziare l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

L’edizione 2025 esplora il tema “Il futuro dei musei nelle comunità in rapida trasformazione”, concentrandosi su come i musei possano orientarsi e contribuire a un mondo che sta attraversando profondi cambiamenti sociali, tecnologici e ambientali. I musei, dunque, si propongono come catalizzatori del cambiamento e, con questa finalità, attivano professionalità, modelli di gestione, programmi innovativi in coerenza con il Codice Etico e con la propria specifica missione. I musei sono più di semplici spazi di conservazione: partecipano attivamente alla formazione di comunità sostenibili e inclusive.

Nei 12 Comuni aderenti – Alto Reno Terme, Bologna, Castenaso, Crevalcore, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Valsamoggia e Vergato – sono 31 i luoghi e 37 gli eventi tra cui poter scegliere.



Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito web www.cittametropolitana.bo.it/cultura/notte_giornata_musei_2025.





Sedi e istituzioni aderenti a una o entrambe le iniziative (in ordine alfabetico di Comune)



Alto Reno Terme

SOUL Museum



Anzola dell’Emilia

Gelato Museum Carpigiani



Bologna

Casa Morandi | Settore Musei Civici Bologna

Cimitero Monumentale della Certosa

Collezioni Comunali d’Arte | Settore Musei Civici Bologna

La Quadreria di ASP Città di Bologna, Palazzo Rossi Poggi Marsili

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | Settore Musei Civici Bologna

Museo Civico Archeologico | Settore Musei Civici Bologna

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini | Settore Musei Civici Bologna

Museo civico del Risorgimento | Settore Musei Civici Bologna

Museo Civico Medievale | Settore Musei Civici Bologna

Museo d’Arte Lercaro

Museo del Patrimonio Industriale | Settore Musei Civici Bologna

Museo della Beata Vergine di San Luca

Museo di Palazzo Poggi | Sistema Museale di Ateneo – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Museo Ebraico di Bologna

Museo internazionale e biblioteca della musica | Settore Musei Civici Bologna

Museo Morandi | Settore Musei Civici Bologna

Museo Ottocento Bologna

Museo per la Memoria di Ustica | Settore Musei Civici Bologna

Orto Botanico ed Erbario | Sistema Museale di Ateneo – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Palazzo Boncompagni | Fondazione Palazzo Boncompagni

Palazzo Magnani | UniCredit Art Collection

Pinacoteca nazionale di Bologna | Musei nazionali di Bologna – Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna



BudrioBottega del legno della famiglia Rapparini

Museo Archeologico e Paleoambientale “Elsa Silvestri”

Museo dell’Ocarina e degli strumenti in terracotta

Pinacoteca Civica “Domenico Inzaghi”

Torrione del Risorgimento

Torrione della Canapa

Torrioni e Mura



CastenasoMUV – Museo della Civiltà Villanoviana



CrevalcoreMuseo dei Burattini “Leo Preti”

Museo della Pace “Guido Mattioli”



ImolaMuseo San Domenico



Ozzano dell’Emilia-RomaMuseo della città romana di Claterna



PianoroMuseo di Arti e Mestieri “Pietro Lazzarini”



Pieve di CentoMuseo delle Storie di Pieve

Museo della Musica

Pinacoteca Civica “Graziano Campanini”



San Giovanni in PersicetoMuseo Archeologico Ambientale

Museo del Cielo e della Terra – Museo Fisica Experience

Museo del Cielo e della Terra – Orto Botanico “Ulisse Aldrovandi”



San Lazzaro di SavenaDinosauri Carne e Ossa – Il Parco

Fondazione Massimo e Sonia Cirulli

Museo della Preistoria “Luigi Donini”



San Pietro in CasaleMuseo Casa Frabboni



ValsamoggiaMuseo Civico Archeologico “Arsenio Crespellani”



VergatoMuseo Internazionale dei Tarocchi

MuseOntani



SABATO 17 MAGGIO 2025 | NOTTE EUROPEA DEI MUSEI



BOLOGNA



Programma degli eventi (in ordine alfabetico per sede)

Musei Civici di Bologna e Google Arts & Culture – online

• A spasso per Bologna

Percorso virtuale

Come sono nati i Musei Civici del Comune di Bologna e quali personaggi hanno contribuito alla formazione e allo studio delle collezioni? Scopriamo insieme chi sono e quali sono le loro storie: un viaggio nel tempo che ci porta dal 1522 fino ai nostri giorni, passeggiando per le strade di Bologna.

La story A spasso per Bologna è online sulla piattaforma Google Arts & Culture.

Accesso online: gratuito, ovunque, in qualsiasi momento, da qualsiasi device

Link: Story



Casa Morandi | Via Fondazza 36• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/morandi

Collezioni Comunali d’Arte | Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 21-23: Scopri il museo con un mediatore culturale ai Musei Civici d’Arte Antica

Acquistando il biglietto del museo è possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire di un servizio di mediazione museale, in italiano e inglese. I mediatori, riconoscibili con la spilletta con il simbolo “Chiedimi”, saranno disponibili ad illustrare le raccolte permanenti del museo.

La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Ingresso: € 1

Info: www.museibologna.it/collezionicomunali



La Quadreria di ASP Città di Bologna | Via Marsala 7

• ore 10-24: apertura straordinaria.

• ore 19-24: Rubato, ritrovato, svelato. Il San Giovanni Evangelista del Boccia

La Quadreria di ASP Città di Bologna è aperta straordinariamente dalle ore 19 alle 24 con mediazione in sala e visite animate. L’evento si inserisce nella mostra Grazia ed espressione. Teste di carattere di Girolamo Negri detto il Boccia (1648-1721) che si svolge dal 16 maggio al 3 agosto 2025.

Ingresso: gratuito

Info: https://quadreria.aspbologna.it/it/quadreria/eventi



MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi | Via Don Giovanni Minzoni 14• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 14.30-18.30: Attività speciale di mediazione nelle sale

Volete familiarizzare con le collezioni del MAMbo e del Museo Morandi e non avete prenotato una visita guidata? È attivo un servizio gratuito di mediazione, in italiano e inglese, a rotazione in diverse sale dei due musei e all’interno delle mostre temporanee.

A chi domandare per usufruire del servizio? Ai mediatori museali specializzati riconoscibili riconoscibili con la spilletta con il simbolo “Chiedimi”.

A chi si rivolge la mediazione culturale? A tutte le persone in visita al museo, singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

In cosa consiste? La mediazione incoraggia un approccio diretto, più libero e personalizzato con il patrimonio dei musei rispondendo ai bisogni di un pubblico differenziato per età, esigenze ed interessi. Ci si può rivolgere ai mediatori culturali per avere risposte o soddisfare curiosità.

Ingresso: biglietto museo (intero € 6 | ridotto € 4 | gratuito possessori Card Cultura)

• ore 21.30: Facile ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo

Visita guidata alla mostra a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

La Sala delle Ciminiere del MAMbo ospita la mostra Facile Ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni che si propone di ripercorrere la storia dell’arte italiana attraverso il tema dell’ironia come filo conduttore che attraversa decenni di produzione artistica, dagli anni Cinquanta a oggi.

Ingresso: € 1 fino a esaurimento posti disponibili (max 25 partecipanti)

Info: www.museibologna.it/mambo



Museo Civico Archeologico | Via dell’Archiginnasio 2

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 15-18: Scopri il museo con un mediatore

Acquistando il biglietto del museo è possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire del servizio di mediazione museale “Chiedi al mediatore”, in italiano e inglese: un mediatore è a disposizione del pubblico per indirizzare nella visita e rispondere a domande e curiosità sulle collezioni del museo. Per “aprire tutti gli scrigni” del museo, il mediatore si sposterà fra le sale. La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Ingresso: biglietto museo (intero € 6 | ridotto € 4 | gratuito possessori Card Cultura)

• ore 20-23: Scopri il museo con un mediatore

Acquistando il biglietto del museo è possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire del servizio di mediazione museale “Chiedi al mediatore”, in italiano e inglese: un mediatore è a disposizione del pubblico per indirizzare nella visita e rispondere a domande e curiosità sulle collezioni del museo. Per “aprire tutti gli scrigni” del museo, il mediatore si sposterà fra le sale.

La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Ingresso: € 1

• ore 21: Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini

Visita guidata alla mostra a cura di Maria Paola Landini e Etta Polico e performance di Greta Affanni.

La mostra, a cura di Serendippo APS e realizzata in collaborazione con il Museo Civico Archeologico di Bologna, è un’indagine visiva sulla rappresentazione della femminilità nel tempo.

Ingresso: € 1

Info: www.museibologna.it/archeologico



Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini | Strada Maggiore 44

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 21-23: Scopri il museo con un mediatore culturale ai Musei Civici d’Arte Antica

È possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire di un servizio di mediazione museale, in italiano e inglese. I mediatori, riconoscibili con la spilletta con il simbolo “Chiedimi”, saranno disponibili ad illustrare le raccolte permanenti del museo. La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/daviabargellini



Museo civico del Risorgimento | Piazza Giosue Carducci 5

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 15-18: Intrecci tra Museo e città

Acquistando il biglietto del museo è possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire di un servizio di mediazione museale, in italiano e inglese. I mediatori saranno riconoscibili con la spilletta con il simbolo “Chiedimi”. Una mediatrice o un mediatore museale, partendo da alcune immagini storiche, potrà raccontare piccole curiosità che legano gli oggetti contenuti nelle vetrine e nelle sale a luoghi importanti della città di Bologna. La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Ingresso: biglietto museo (intero € 5 | ridotto € 3 | gratuito possessori Card Cultura)

• ore 21-23: Intrecci tra Museo e città

Acquistando il biglietto del museo è possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire di un servizio di mediazione museale, in italiano e inglese. I mediatori saranno riconoscibili con la spilletta con il simbolo “Chiedimi”. Una mediatrice o un mediatore museale, partendo da alcune immagini storiche, potrà raccontare piccole curiosità che legano gli oggetti contenuti nelle vetrine e nelle sale a luoghi importanti della città di Bologna. La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Dalle ore 20 ogni trenta minuti circa, breve visita accompagnata a Casa Carducci (fino ad esaurimento posti – max 15 per turno).

Ingresso: € 1

• ore 21-23.30: illuminazione straordinaria notturna del Monumento a Giosue Carducci, capolavoro dello scultore Leonardo Bistolfi, che si trova accanto al museo.

Info: www.museibologna.it/risorgimento



Museo Civico Medievale | Via Alessandro Manzoni 4

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 21-23: Scopri il museo con un mediatore culturale ai Musei Civici d’Arte Antica

Acquistando il biglietto del museo è possibile, gratuitamente e senza prenotazione, usufruire di un servizio di mediazione museale, in italiano e inglese. I mediatori, riconoscibili con la spilletta con il simbolo “Chiedimi”, saranno disponibili ad illustrare le raccolte permanenti del museo.

La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Ingresso: € 1

Info: www.museibologna.it/medievale



Museo d’Arte Lercaro | Via Riva di Reno 57

• ore 10-13 / 15-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 21.30: Alla scoperta del museo: visita guidata a luce di torcia

Una visita guidata speciale in cui il pubblico, equipaggiato con torce, verrà condotto alla scoperta della collezione permanente e delle mostre temporanee. Le opere, così immerse in una luce suggestiva, potranno mostrarsi attraverso insoliti punti di vista e suscitare inaspettate riflessioni.

Ingresso: gratuito

Info: www.raccoltalercaro.it

Museo del Patrimonio Industriale | Via della Beverara 123

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 10-18: Scopri la Fabbrica del Futuro

Gli operatori del museo – riconoscibili con la spilletta con il simbolo “Chiedimi” – accoglieranno i visitatori nella sezione dedicata alla Fabbrica del Futuro, uno spazio laboratoriale, multimediale e interattivo per conoscere le tecnologie e le tendenze dell’industria contemporanea.

L’attività prevede la visione di filmati, l’uso di postazioni interattive ed exhibit per provare l’emozione dell’interazione con le principali tecnologie “abilitanti” dalla simulazione alla robotica.

Ingresso: biglietto museo (intero € 5 | ridotto € 3 | gratuito possessori Card Cultura)

• ore 21: Il Museo racconta…

Le collezioni del museo sono il punto di partenza per ricostruire sei secoli di storia produttiva del nostro territorio dall’antica città dell’acqua e della seta fino al moderno distretto industriale: storie di uomini, imprese e invenzioni eccellenti.

Prenotazione obbligatoria: museopat@comune.bologna.it / 051 6356611 entro le ore 13 di venerdì 16 maggio 2025

Ingresso: € 1

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale



Museo della Beata Vergine di San Luca | Piazza di Porta Saragozza 2/A

• ore 9-24: Portici e piazze di Bologna, tra medioevo e contemporaneo

Mostra di Andrea Poppi.

Le opere esposte, quadri polimaterici di Andrea Pappi, realizzati con diverse stratificazioni a pastello, matita e china, rappresentano l’architettura storica medievale di Bologna, con dettagli contemporanei come segnaletiche, veicoli, insegne, creando una connessione temporale, che sottolinea il cambiamento della città. In esso le piazze, i portici e i paesaggi, evocano i ricordi e ispirano l’emotività dell’artista.

La mostra è promossa da Museo della Beata Vergine di San Luca, in collaborazione con SentireArteContemporaryArt e Centro Studi per la Cultura Popolare.

Ingresso: gratuito

• ore 17: Camminare a Bologna per portici e piazze

Conferenza di Pierluca Gamberini.

Verrà affrontato il tema trattato dalle immagini presenti nella mostra Portici e piazze di Bologna, tra medioevo e contemporaneo di Andrea Pappi, anche sulla base di descrizioni e memorie derivanti da diari di viaggiatori del Grand Tour in Italia come da osservazioni personali.

La conferenza sarà illustrata dalla proiezione di immagini storiche, artistiche e fotografiche.

Ingresso: gratuito

Info: 051 6447421



Museo di Palazzo Poggi | Via Zamboni 33

• ore 10-23: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 21: Benedetto XIV e Bologna. Arti e scienze nell’età dei lumi

Visita guidata alla mostra per adulti e ragazze e ragazzi da 14 anni in su (max 20 partecipanti).

A trecentocinquant’anni dalla nascita di papa Benedetto XIV, al secolo Prospero Lambertini (Bologna, 1675 – Roma, 1758), l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nelle sedi del Museo di Palazzo Poggi e della Biblioteca Universitaria di Bologna, promuove una mostra che intende raccontare l’opera innovatrice e di riforma culturale svolta nel Settecento dal pontefice bolognese, e strettamente legata alla storia cittadina.

Ingresso: € 6 + € 1 (biglietto di ingresso al museo)

Info e prenotazioni: https://sma.unibo.it/it/agenda/notte-europea-imd-2025



Museo Ebraico di Bologna | Via Valdonica 1/5

• ore 21-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: www.museoebraicobo.it



Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 20

• ore 15.30-18.30: In itinere. I weekend alla scoperta del museo

Il progetto di mediazione culturale del Museo della Musica, in italiano e inglese: un espert* risponderà alle domande sulle collezioni o un* musicista sarà a disposizione delle persone in visita per una mini-performance all’interno delle sale del museo.

Ingresso: biglietto museo (intero € 5 | ridotto € 3 | gratuito possessori Card Cultura)

Info: www.museibologna.it/musica



Museo Ottocento Bologna | Piazza San Michele 4/C

• ore 20-23.30: Sherlock Holmes al Museo

Una visita guidata serale misteriosa, un’esperienza immersiva tra arte e investigazione.

I partecipanti alla visita saranno guidati attraverso un percorso in notturna con l’ausilio di una lampada di wood, per esplorare ciò che a occhio nudo non si può vedere: interventi di restauro, dettagli nascosti sotto la superficie pittorica e curiosità invisibili che solo la luce ultravioletta può rivelare.

Tra luci e ombre, il visitatore si trasforma in investigatore dell’arte, svelando i segreti nascosti dei capolavori del lungo Ottocento felsineo. Durante il percorso saranno inoltre presentate le nuove acquisizioni del museo, opere recentemente entrate a far parte della collezione permanente, che arricchiscono e completano il racconto artistico di un secolo ricco di trasformazioni.

Al termine della visita, ai visitatori è dedicata una postazione interattiva dove scrivere con inchiostro invisibile una lettera, una dedica, un pensiero. Solo grazie alla lampada di Wood sarà possibile leggerne il contenuto.

Ingresso: € 3

Info: mobologna.it



Museo per la Memoria di Ustica | Via di Saliceto 3/22

• ore 10-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/ustica



Palazzo Boncompagni | Via del Monte 8

• ore 20 / 21 / 22: Visite guidate alla dimora di Papa Gregorio XIII, il Papa che rivoluzionò il tempo moderno

La visita guidata porterà i visitatori a scoprire l’architettura imponente di Palazzo Boncompagni, straordinario esempio del maturo Rinascimento italiano, e la storia del suo illustre abitante, Papa Gregorio XIII, il Papa che rivoluzionò il tempo moderno.

Saranno visitabili i bellissimi spazi al piano terra: la Sala del Papa con i suoi affreschi, la loggia con il suo colonnato intarsiato, la corte e il suo prezioso albero di magnolia, la scala elicoidale del Vignola e la “Boncompagnina”, recentemente restituita all’uso espositivo.

Nel Palazzo nacque Papa Gregorio XIII, straordinario innovatore: a lui si deve la riforma del calendario, con la sostituzione del calendario giuliano con quello “gregoriano”, oggi adottato da tutto il mondo occidentale.

Papa Gregorio XIII fu Cardinale Ugo Boncompagni e visse qui fino alla salita al soglio pontificio il 13 maggio 1572. Costruito per iniziativa di suo padre, Cristoforo, il Palazzo fu completato nel 1548 ad opera di Jacopo Barozzi, detto il Vignola (1507-1573), a cui sono attribuiti la splendida scala elicoidale e la conclusione del loggiato, mentre il disegno del nucleo originario è ad opera dell’architetto senese Baldassarre Tommaso Peruzzi (1481-1536). Il Palazzo si contraddistingue per la facciata di impianto cinquecentesco e il grande portale decorato su cui figura l’insegna papale.

È possibile accedere a Palazzo Boncompagni solo tramite visite guidate (posti limitati).

Prenotazione obbligatoria: www.palazzoboncompagni.it

Ingresso: ridotto per tutti € 9 | gratuito persone con disabilità, bambine e bambini fino a 10 anni

Info: www.palazzoboncompagni.it



Pinacoteca nazionale di Bologna | Via delle Belle Arti 56

• ore 9-22: apertura straordinaria.

Ingresso: € 1 dalle ore 19

• ore 20.30: Genio ribelle: un confronto fra Amico Aspertini e gli altri artisti alla corte dei Bentivoglio

Visita guidata a cura dei Servizi educativi.

Durante la signoria di Giovanni II Bentivoglio (1463-1506) fiorirono le esperienze artistiche di Francesco Francia, Lorenzo Costa e Amico Aspertini, riuniti assieme nella decorazione ad affresco dell’Oratorio di Santa Cecilia, un episodio capitale della pittura emiliana di inizio Cinquecento.

La visita sarà l’occasione per illustrare le loro opere esposte nel museo e confrontarle con i grandi esempi di Perugino e Raffaello: gli esiti raggiunti furono alquanto diversi, come dimostrano le invenzioni bizzarre e le grottesche deformazioni, ispirate anche dall’arte d’oltralpe, dell’eccentrico Aspertini.

Prenotazione obbligatoria: mn-bo.visiteguidate@cultura.gov.it, specificare nome e cognome dei partecipanti.

La visita ha una durata di circa un’ora.

Ingresso: € 1

Info: pinacotecabologna.beniculturali.it





CITTÀ METROPOLITANA

Programma delle aperture straordinarie e degli eventi (in ordine alfabetico per Comune)



ANZOLA DELL’EMILIA

Gelato Museum Carpigiani | Via Emilia 45

• ore 18: workshop Discovering gelato experience & aperigelato

I partecipanti impareranno come trasformare la frutta fresca in un ottimo gelato, da preparare anche a casa. Verrà inoltre presentata l’evoluzione delle tecniche di preparazione del gelato: dall’antica sorbettiera alle moderne tecnologie. Nel corso dell’attività si degusteranno i gelati preparati in diretta.

Al termine del workshop un gustoso aperigelato per tutti i presenti.

Costo di partecipazione: adulti € 20 / ridotto € 15

Prenotazione obbligatoria: www.gelatomuseum.com

Info: booking@gelatomuseum.com



BUDRIO

Bottega del legno della famiglia Rapparini | Via Giuseppe Garibaldi 37

• ore 18-23: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.budrio.bo.it



Museo Archeologico e Paleoambientale “Elsa Silvestri” | Via Mentana 32

• ore 18-23: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 19.30: Visita guidata con guida specializzata.

Prenotazione obbligatoria: cultura@comune.budrio.bo.it

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.budrio.bo.it



Museo dell’Ocarina e degli strumenti in terracotta | Via Giuseppe Garibaldi 35

• ore 18-23: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.budrio.bo.it



Pinacoteca Civica “Domenico Inzaghi” | Via Mentana 32

• ore 18-23: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 18.30: visita guidata con guida specializzata.

Prenotazione obbligatoria: cultura@comune.budrio.bo.it

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.budrio.bo.it



Torrione del Risorgimento | Via Ugo Bassi angolo via 3 Novembre

• ore 18-23: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.budrio.bo.it



Torrione della Canapa – Via Ugo Bassi

• ore 18-23: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.budrio.bo.it



Torrioni e Mura – Piazza Giacomo Matteotti

• ore 18-23: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.budrio.bo.it



CASTENASO

MUV – Museo della Civiltà Villanoviana | Via Tosarelli 191, fraz. Villanova di Castenaso

• ore 9-13: apertura ordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 10.30: inaugurazione del nuovo deposito archeologico del Museo

Sabato al MUV sarà inaugurato il nuovo deposito archeologico. Il progetto, curato dalla Dott.sa Annalisa Capurso della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara assieme alla conservatrice archeologa del MUV Dott.ssa Paola Poli, è frutto di una convenzione quinquennale per la conservazione e la tutela dei beni archeologici rinvenuti nel territorio. I reperti potranno così ricevere una collocazione sicura in uno spazio idoneo e a norma. Nel nuovo deposito, tra gli altri, sono confluiti anche i reperti che sono stati salvati dal fango dell’alluvione dell’ottobre 2024.

• ore 18-23: degustazione Una serata con Dioniso.

Nella cornice di un villaggio Villanoviano notturno tra fuochi accesi e figuranti a banchetto, si potrà degustare l’antico vino greco in una notte sospesa tra mitologia e archeologia. Per tutta la serata visite guidate al museo in compagnia di un’archeologa.

Evento in collaborazione con l’associazione di rievocazione storica Legiones in Agro Boiorum e Comunità Ellenica dell’Emilia-Romagna.

Ingresso: gratuito

Prenotazione gradita per la degustazione.

Info: muv@comune.castenaso.bo.it



CREVALCORE

Museo dei burattini “Leo Preti” | Via della Rocca 2

• ore 21: Serata al teatrino

Spettacolo di burattini di Mattia Zecchi e visita guidata alla collezione Preti con Fabio Lambertini.

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.crevalcore.bo.it



Museo della Pace “Guido Mattioli” | Via Candia 385/A

• ore 21: “Cara Maria, tengo sempre una tua foto nel taschino…”

Percorso fra i monumenti e le testimonianze della Prima guerra mondiale a Crevalcore.

Ritrovo al Chiesolino delle Fosse, incrocio tra viale Italia e viale Antonio Gramsci, alle ore 21. Performance teatrale itinerante fino al Museo della Pace “Guido Mattioli”.

Ingresso: gratuito

Info: cultura@comune.crevalcore.bo.it



IMOLA

Museo San Domenico | Via Gaspare Sacchi 4

• ore 20-23.30: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 21: Germano Sartelli. L’incanto della materia

Visita guidata alla mostra condotta dal curatore Claudio Spadoni.

Ingresso: gratuito:

Prenotazione: musei@comune.imola.bo.it / 0542 602609

Info: imolamusei.it/museo-san-domenico



PIANORO

Museo di Arti e Mestieri “Pietro Lazzarini” | Via del Gualando 2

• ore 20.30: Come una volta: Eurovision Song Contest al Museo

Visione collettiva di Eurovision Song Contest 2025. Come si faceva una volta, quando la televisione non era presente in ogni casa, appuntamento al Museo per vedere, ascoltare e commentare insieme l’Eurovision.

Ingresso: gratuito

Info: info@museodiartiemestieri.it



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Museo del Cielo e della Terra – Museo Fisica Experience | Piazza Giosue Carducci 9 c/o Chiostro del Complesso conventuale di San Francesco

• ore 21: Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande: un viaggio tra fisica e musica

Serata dedicata alla scienza per indagare, attraverso esperimenti, il microscopico e il macroscopico fino a svelare le frequenze che danno vita alla musica. Esperimenti a cura di Riccardo Riki Bortolotti. Interventi musicali a cura di Gabriele Musella e Niccolò Serafino.

Evento realizzato in collaborazione con Comune di San Giovanni in Persiceto e Fondazione Lucio Saffaro.

Prenotazione: segreteria@agenter.it / 051 6871757 (da lunedì a venerdì ore 10-16)

Ingresso: gratuito

Info: museocieloeterra.org/scopri-il-museo/fisica-experience

SAN LAZZARO DI SAVENA

Dinosauri Carne e Ossa – Il Parco | Parco della Resistenza, via della Repubblica

• ore 20: DinoTour al tramonto

Visita guidata al tramonto: un imperdibile viaggio alla scoperta dei dinosauri e degli altri animali preistorici, accompagnati dal racconto di una guida esperta.

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp: 351 9127808 entro le ore 18 di venerdì 16 maggio 2025

Ingresso: € 15

Info: www.dinosauricarneossa.it/p/san-lazzaro-bo

Museo della Preistoria “Luigi Donini” | Via Fratelli Canova 49

• ore 20.30: Notte Glaciale

Visita guidata animata e laboratorio speciale in versione notturna. In una misteriosa sera di maggio, le porte del Museo si aprono per bambini e famiglie. Scoprendo i nostri antenati e gli animali dell’era glaciale, vivrete una serata tutta all’insegna della Preistoria e realizzerete un manufatto da portare a casa a ricordo della preisto-esperienza. Evento consigliato da 6 a 11 anni.

Ingresso: adulti € 2 / gratuito per giovani fino a 18 anni

Prenotazione obbligatoria: 051 465132

Info: www.museodellapreistoria.it



SAN PIETRO IN CASALE

Museo Casa Frabboni | Via Giacomo Matteotti 169

• ore 16.30-24: apertura straordinaria.

Ingresso: gratuito

• ore 16.30: Il Carnevale ritrovato

Inaugurazione della mostra fotografica nell’ambito di Aemiliana, con foto storiche del Carnevale di San Pietro in Casale. La mostra è curata da Stefano Brunetti in collaborazione con Pro Loco di San Pietro in Casale.

• ore 20: Cena in giardino

Costo di partecipazione: a pagamento

Prenotazione obbligatoria: 366 3675551 – 552

Info: musei@renogalliera.it



VALSAMOGGIA

Museo Civico Archeologico “Arsenio Crespellani” | Via Contessa Matilde 10, loc. Bazzano• ore 10-22.30: apertura straordinaria.

• ore 16: Dimmi come parli e NON ti dirò chi sei. Il contributo della genetica sulle origini etrusche

Conferenza di Matteo Tirtei, archeologo e responsabile scientifico Museo Civico Archeologico “Arsenio Crespellani”.

Tra i popoli dell’Italia antica, nessuno come gli Etruschi suscita curiosità e straniamento. La loro lingua, così diversa dalle altre della Penisola e dai più ritenuta misteriosa, ha alimentato nel corso della storia leggende e teorie sulla loro origine, quasi sempre fantasiose e infondate.

La conferenza è dedicata ai più recenti studi genetici e a un approfondimento sulla loro lingua, grazie ai quali si cercherà di liberare gli Etruschi dai pregiudizi che li circondano e di offrirne un ritratto più vicino alla realtà.

Ingresso gratuito

• ore 21: Futura Umanità – la Resistenza e le speranze di un mondo diverso

Visita guidata alla mostra a cura di Daniel Degli Esposti.

Prenotazione gradita: prenotazioni@roccadeibentivoglio.it / 051 836441 (tutti i giorni ore 10-13).

Ingresso: gratuito

Info: musei@roccadeibentivoglio.it



VERGATO

MuseOntani – Piazza Capitani della Montagna 1

• ore 19.30-22: apertura straordinaria.

Il MuseOntani e le vetrate del Maestro nella Sala del consiglio nel Palazzo dei Capitani della Montagna saranno visitabili in un orario straordinario.

Ingresso: gratuito

Prenotazione consigliata: monica.corsi@comune.vergato.bo.it / 051 910559

Info: www.museontani.it



DOMENICA 18 MAGGIO 2025 | GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI



BOLOGNA



Programma degli eventi (in ordine cronologico)Palazzo Boncompagni | Via del Monte 8

• ore 10 / 11 / 12 / 15.30 / 16.30 / 17.30: Visite guidate alla dimora di Papa Gregorio XIII, il Papa che rivoluzionò il tempo moderno

La visita guidata porterà i visitatori a scoprire l’architettura imponente di Palazzo Boncompagni, straordinario esempio del maturo Rinascimento italiano, e la storia del suo illustre abitante, Papa Gregorio XIII, il Papa che rivoluzionò il tempo moderno.

Saranno visitabili i bellissimi spazi al piano terra: la Sala del Papa con i suoi affreschi, la loggia con il suo colonnato intarsiato, la corte e il suo prezioso albero di magnolia, la scala elicoidale del Vignola e la “Boncompagnina”, recentemente restituita all’uso espositivo.

Nel Palazzo nacque Papa Gregorio XIII, straordinario innovatore: a lui si deve la riforma del calendario, con la sostituzione del calendario giuliano con quello “gregoriano”, oggi adottato da tutto il mondo occidentale.

Papa Gregorio XIII fu Cardinale Ugo Boncompagni e visse qui fino alla salita al soglio pontificio il 13 maggio 1572. Costruito per iniziativa di suo padre, Cristoforo, il Palazzo fu completato nel 1548 ad opera di Jacopo Barozzi, detto il Vignola (1507-1573), a cui sono attribuiti la splendida scala elicoidale e la conclusione del loggiato, mentre il disegno del nucleo originario è ad opera dell’architetto senese Baldassarre Tommaso Peruzzi (1481-1536). Il Palazzo si contraddistingue per la facciata di impianto cinquecentesco e il grande portale decorato su cui figura l’insegna papale.

È possibile accedere a Palazzo Boncompagni solo tramite visite guidate (posti li)

