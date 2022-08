Notti bianche, ordinanza del Sindaco: limiti, divieti e prescrizioni per l’esercizio del commercio ed emissioni sonore

Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha firmato l’ordinanza che prevede limiti, divieti e prescrizioni per l’esercizio del commercio ed emissioni sonore in occasione delle tre notti bianche previste il 2, 3, 4 settembre. Nel dettaglio:

1) In tutto il Territorio Comunale, a far ora dalle 23,00 e per tutta la durata delle Notti Bianche che si terranno nelle giornate del 2/3 e 4 Settembre 2022:

– è tassativamente vietata la vendita e la somministrazione – sia in sede fissa che in forma itinerante – di bevande di qualsiasi tipo, in contenitori di vetro e/o lattine, effettuata da tutti gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, circoli privati, attività artigianali, attività di commercio e distributori automatici. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica, nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;

– è tassativamente vietata la vendita e la somministrazione – sia in sede fissa che in forma itinerante – di bevande alcoliche e superalcoliche effettuata da tutti gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, circoli privati, attività artigianali, attività di commercio e distributori automatici. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercenti autorizzati, fatte salve le responsabilità correlate dei gestori, ivi compresa quella nei confronti di minori di anni 18 in esecuzione a quanto disposto con D.L. n. 14/2017;

– è tassativamente vietato a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione “Notti Bianche” – centro storico;

– è vietato gettare o abbandonare carta e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido; imbrattare con disegni, scritte e simili le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità;

– è vietato bivaccare o sistemare giacigli, usare luoghi pubblici per deiezione, sostare per consumo cibo e/o bevande, abbandonando rifiuti (cartacce, cicche di sigarette, etc..);

2) Le manifestazioni sonore e tutti gli eventi programmati, in occasione delle Notti Bianche “ESTATE 2022 THE END” che si svolgeranno nelle giornate del 2/3 e 4 Settembre 2022, avranno luogo nel Centro Storico della Città in deroga ai valori minimi relativi alle emissioni sonore previsti dalle normative di settore, a condizione che siano interrotti entro le ore e le giornate sopra descritte.

Si allega l’ordinanza.

Com. Stam./foto