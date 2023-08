“Notti di BCsicilia”, Caltanissetta: visita guidata al Centro Storico

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà martedì 29 agosto 2023 a Caltanissetta la visita guidata al Centro Storico. L’appuntamento è fissato alle ore 21,00 nella Piazzetta Badia (davanti la Chiesa di S. Croce).

Dopo gli interventi di Ettore Garozzo, Assessore comunale al Centro storico, di Domenico Bonelli, Presidente Lions Club Caltanissetta dei Castelli, di Salvatore Candura, Presidente incoming 24/25 del Rotary Club, di Maria Iosè Dibenedetto, Presidente Inner Wheel, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Giuseppe Giugno, Presidente Associazione Alchimia, di Gabriella Urso, Presidente del Club Garden “La Ferula”, inizierà la visita guidata da Luigi Santagati, Storico del territorio. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, il Lions Club, il Rotary Club, il Club “La Ferula”, l’Associazione Inner Wheel e l’Associazione Alchimia. Per informazioni Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it.

La visita inizia dalla Badia per ricordare la porta scomparsa delle mura e le antiche trazzere per Enna, Siracusa e Palermo. Subito dopo si scende per via Paolo Emiliani Giudici per percorrere in parte il circuito delle mura tre-quattrocentesche della città. Sosta all’inizio di via Roma, punto di partenza della trazzera per Agrigento e Licata. Si prosegue per Vicolo Guarnaschelli per arrivare all’hospitale trecentesco dei Fatebenefratelli. Si raggiunge quindi la chiesa di San Giovanni dell’XI secolo per percorrere via San Giovanni, via Acquaviva e Via Campofranco per fermarsi a San Domenico. Subito dopo prosecuzione dietro il Cappellone di San Domenico passando dinanzi alla cripta e percorrendo via San Silvestro, via dietro San Domenico, via Vasellai e via Medina (la città araba) per fermarsi al Convento di San Domenico. Si prosegue per via San Domenico sostando nell’antica piazza della Vicaria dove sorgeva il primo palazzo Moncada per poi proseguire per via Pugliese Giannone e vicolo Neviera, fino a raggiungere Palazzo Barile e infine Palazzo del Carmine.

Com. Stam. + foto