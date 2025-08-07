“Notti di BCsicilia”: Nicosia, a spasso con il pittore Filippo Randazzo

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 7 agosto 2025, a Nicosia, la visita guidata “Teorie di santi e schiere di angeli: a spasso con Filippo Randazzo”.

L’appuntamento è fissato per le ore 21,00 a Largo S. Biagio, 2 presso il Museo Diocesano. Dopo gli interventi di mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Nicosia, Luigi Bonelli, Sindaco di Nicosia, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita che sarà guidata da Lella Russo, Direttore del Museo Diocesano e Santino Barbera, Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale del turismo. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia in collaborazione con la Diocesi di Nicosia, il Comune di Nicosia e il Museo Diocesano. Per informazioni Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it.

“Nemo propheta in patria sua”: l’affermazione non risparmia neanche Filippo Randazzo. L’itinerario proposto vuole condurci alla riscoperta del patrimonio artistico-religioso che l’artista ha lasciato nella sua città natale. Prendendo le mosse dal Museo Diocesano di Arte Sacra, si andrà alla scoperta di un ben più traboccante “museo diffuso”, in un percorso che si snoderà attraverso la Cattedrale, la Chiesa di S. Calogero e quella di S. Francesco di Paola. Dai primi decenni del Settecento giungerà così a noi il linguaggio pittorico di un maestro che, formatosi all’ombra della grande arte seicentesca, interpretata con originalità classicista, ci prende oggi per mano e ci guida verso i misteri della sua pittura, per offrirsi ai nostri sguardi con una bellezza che il tempo ha offuscato e, in qualche caso purtroppo, ferito, ma che mantiene la sua potenza espressiva. Bilanciandosi tra classicismo e barocco, ma anche attraverso momenti di sapore arcadico di particolare grazia, ci trasporterà in un’atmosfera sognante, quasi porcellanata, invitandoci a recuperare una dimensione orante attraverso la forza delle immagini. Un’arte che non si limita solo a riempire gli occhi, ma a suscitare l’emozione visiva e la riflessione sul sacro.

In foto (BCsicilia) dipinto “Martirio di S. Menna” di Filippo Randazzo.

