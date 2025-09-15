Nove nuovi autobus euro 6 saranno in funzione da domani 16 settembre

“Grande sinergia con ATM S.p.A., siamo riusciti a portare a termine questo importante progetto, tramite un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture, intercettato nel 2021 . commenta il sindaco Giacomo Tranchida.

Abbiamo 9 nuovi autobus, per un valore complessivo di 2milioni e 600mila euro, da mettere a servizio della cittadinanza. Non solo per aumentare i servizi in città per residenti e turisti, ma anche per limitare l’inquinamento dei veicoli, ma anche per dare modo, a chi ha problemi a deambulare, di poter prendere questi autobus dotati di tutto il necessario. Incentivare il trasporto pubblico locale, migliorando i servizi della mobilità, è stato da sempre uno dei nostri obiettivi e ci stiamo avvicinando alla meta”.

Com. Stam. + foto