“ Approvato all’unanimità, nella seduta del consiglio municipale del 20 aprile, un atto presentato da Italia Viva che richiede al Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale di intervenire in Via Monte Urano e via Rapagnano a Colle Salario per eseguire un intervento di potatura degli alberi di alto fusto che hanno coperto l’illuminazione pubblica pregiudicando la sicurezza di pedoni e veicoli che percorrono queste importanti strade del quartiere”

lo dichiara in una nota Mario Novelli, capogruppo di IV in Consiglio municipale. “Ci auguriamo che il Dipartimento competente programmi al più presto questo intervento per garantire l’incolumità dei residenti. Un intervento importante che si somma a quello richiesto con un altro atto sulla riqualificazione e messa in sicurezza dell’area ludica di via Monte Urano e quello da noi sollecitato sul rifacimento di via Fiastra”, aggiunge l’esponente di Italia Viva.

