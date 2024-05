Nuoto Fisdir, Campionato Italiano Promozionale Torino: i Delfini Blu sul tetto d’Italia 

Entusiasmante rientro per le compagini delle ASD Delfini Blu e Il Sottomarino, impegnate lo scorso fine settimana nel Campionato Italiano Promozionale di Nuoto Fisdir svoltosi a Torino.

Infatti, le società rientrano con ottimi risultati individuali ed il titolo di Campioni d’Italia conquistato dagli atleti della Delfini Blu.

I Delfini Blu aggiungono un titolo tricolore alla loro brillante carriera in continua ascesa, dalla quale si evince e si denota il grande lavoro fatto dagli atleti e dalle atlete sia sul piano preparatorio tecnico e fisico, ma soprattutto mentale con gli allenatori e tutto lo staff. La squadra voleva vincere e ha vinto, e lo ha fatto contro la fortissima Anthropos Civitanova Marche, grazie ad un percorso costante di crescita e miglioramento delle proprie potenzialità, sia individuali che, di riflesso, in quelle di gruppo.

Ottimi risultati individuali anche per Il Sottomarino. È proprio il caso di dire che le staffette sono la specialità della casa, in quanto le performance nella 4×25 mix e nella 4×50 stile valgono alla compagine l’oro, mentre nella 4×25 stile si devono “accontentare” dell’argento. Valerio Palazzo vince l’oro nei 50 stile e l’argento nei 50 dorso. Ancora podio invece nei 25 stile con uno straordinario Daniele Greco oro con 17”4, Antonio Giambalvo bronzo con 18”3, Alberto Di Maggio e Gabriele Garrisi argento. Nei 25 rana podio con Giambalvo oro con 22”9 e Gaetano Tutone argento ad un soffio con 23”, ancora oro per Francesco Vultaggio e bronzo per Alberto Di Maggio. Oro per Gabriele Garrisi nei 25 dorso e bronzo per Adriano Sorrentino. Infine nei 25 farfalla oro per Daniele Ferruggia e bronzo per Davide Pizzo. “Nel complesso la spedizione, composta da 13 atleti – si legge sulla pagina Facebook della società -, ha dimostrato un grande spirito di gruppo e capacità di gestione delle attese e dello stress fantastico. I risultati in vasca sono buoni, quelli fuori dalla piscina invece ottimi. Appuntamento adesso a luglio per i campionati assoluti a Terni!”

