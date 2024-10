Nuova aggressione al 118, Fecarotta (UIL): “Basta violenza”

Basta aggressioni agli operatori sanitari: Il Coordinatore Regionale UIL FPL 118 Sicilia *Alessandro Fecarotta* lancia l’allarme:

Palermo – Un altro episodio di violenza contro gli operatori sanitari scuote la città. Questa mattina, un soccorritore del 118 è stato brutalmente aggredito e colpito con una testata al volto in via Leonardo da Vinci. La UIL FPL Sicilia esprime profonda preoccupazione per questo ennesimo atto di violenza contro chi, con dedizione e coraggio, opera quotidianamente per salvare vite.

Crescente insicurezza per il personale sanitario

Il Coordinatore Regionale della UIL FPL Sicilia, Alessandro Fecarotta, denuncia un quadro sempre più allarmante di insicurezza e vulnerabilità per i soccorritori. “Questo ennesimo episodio – dichiara – evidenzia i rischi crescenti a cui sono esposti i nostri operatori del servizio di emergenza, che continuano a prestare assistenza alla comunità nonostante le minacce alla loro incolumità fisica e psicologica”.

Secondo *Fecarotta* , simili episodi non solo rappresentano una grave violazione dei valori morali e civili, ma compromettono anche la capacità operativa e l’efficienza dell’intero sistema di soccorso. La violenza a cui sono sottoposti i soccorritori mette in pericolo non solo loro, ma anche la qualità del servizio fornito alla collettività.

Un piano di azione urgente per la sicurezza

La UIL FPL Sicilia ritiene indispensabile avviare con urgenza un tavolo di confronto tra le parti coinvolte per trovare soluzioni concrete a questo problema crescente. “È necessario un piano coordinato e strutturato – prosegue Fecarotta – che non solo preveda misure preventive più rigide, ma anche un supporto psicologico costante per gli operatori, sempre più spesso esposti a situazioni traumatiche”.

Tra le proposte, una revisione delle procedure di intervento e una valutazione degli strumenti tecnologici e logistici a disposizione, per garantire un ambiente di lavoro più sicuro. Inoltre, *Fecarotta* sottolinea l’importanza della formazione continua del personale sanitario sulle tecniche di gestione delle crisi, per rafforzare la loro capacità di operare anche in situazioni di elevato rischio.

Cooperazione tra istituzioni per contrastare le aggressioni

“Solo attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni – conclude *Fecarotta* – si potranno mettere in campo soluzioni efficaci e durature per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai soccorritori e garantire la sicurezza di un servizio essenziale per la nostra comunità”.

La UIL FPL Sicilia chiede quindi un pronto riscontro a questa richiesta, auspicando la convocazione immediata di un incontro operativo per affrontare con la necessaria rapidità questa grave problematica.

