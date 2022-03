Nuova luce per Piazza Scarlatti, inaugurata la sede dell’Unione Maestranze

Inaugurata stamani la nuova sede dell’Unione Maestranze di Trapani presso i locali comunali di Piazza Scarlatti da anni chiusi ed in disuso.

Alla cerimonia, cui hanno preso parte cittadini e componenti dei vari gruppi e dell’Unione Maestranze, erano presenti il Sindaco Tranchida ed il Vice Sindaco Abbruscato oltre agli Assessori d’Alì, Bongiovanni, La Porta e Safina. È intervenuto anche il Vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli.

«Quella di oggi è una giornata davvero importante perché restituiamo alla città un bene che era divenuto il simbolo del degrado e dell’abbandono e che invece oggi rappresenta un luogo d’incontro, scambio di idee e quanto prima centro d’informazione turistico-culturale e, perché no, anche tappa di un percorso museale che consenta a chi giunge in città di scoprire un mondo unico come quello che ruota intorno alla Processione dei Misteri – dichiara il Sindaco Tranchida -. Complimenti davvero a chi si è prodigato per giungere a questo risultato, frutto di impegno e sacrificio di molte persone, che è la dimostrazione di come pubblico e privato possano raggiungere traguardi straordinari quando lavorano in simbiosi per il bene della comunità».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente dell’Unione Maestranze arch. D’Aleo, che ha ribadito come «Quello di oggi sia il primo passo di un percorso che prevede numerose attività in grado di coinvolgere la cittadinanza ed attrarre i turisti che intendono scoprire cosa siano per Trapani ed i trapanesi la Settimana Santa e tutti gli appuntamenti che caratterizzano l’intero anno».

