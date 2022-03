Nuova Pallacanestro Messina impegnata nel derby con l’Orsa Barcellona

Secondo match casalingo della fase ad orologio per la Nuova Pallacanestro Messina che affronterà domenica l’Orsa Barcellona. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive con Cus Catania e Orlandina Lab e puntano al tris per consolidare la posizione playoff.

La formazione ospite, allenata dal giovane coach Biondo, ha il top scorer nel 2001 lituano Bergaudas che viaggia a 15,1 di media. Il capitano è Ryan Bucci, classe 1981 al rientro nel basket giocato dopo aver chiuso la carriera ad Agrigento nel 2016/2017 e in grado di portare ancora 13,1 punti di media alla causa, sotto le plance buoni numeri per Seye (12,5), mentre fra le ali si distinguono Kraljic (9,8) e Grbic (8,8). Fra gli under buoni numeri per Bangu Mbenza (8,8) e Golubovic (4,0), completano il roster Angius, Antoniani e Gaipa.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Orsa Barcellona domenica 6 marzo alle ore 19:00 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Federico Mameli di Augusta (SR). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore che può essere sottoscritta tramite richiesta con messaggio alla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina o anche al palazzetto. L’accesso alla struttura, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 18:45.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

