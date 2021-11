Nuova Pallacanestro Messina sconfitta sul parquet di Catanzaro per 72-64

I giallorossi lottano fino alla fine ma non riescono a sopravanzare i padroni di casa. Ventello per Perriere (20), doppia cifra per Fernandes Barroca (14) e Whatley (10.

Sconfitta in trasferta per la Nuova Pallacanestro Messina che cede 72-64 ai padroni di casa della Mastria Catanzaro. La formazione peloritana ha giocato una gara sottotono e non è riuscita a rientrare nel match nonostante non abbia mai mollato.

Il primo punto del match è un libero di Pierleoni e sarà anche l’unico vantaggio esterno della serata, Whatley coglie l’offensivo sul secondo tiro e subisce fallo ma fa 0/2, Perriere impatta sul 2-2 con un altro libero, Catanzaro va sul 6-2, il primo canestro dal campo è di Fernandes Barroca per il 6-4, Maddaloni converte bene un assist sotto canestro, replicando con un bel movimento spalle a canestro per il 10-8, Fernandes va fino in fondo per il 12-10 ma Catanzaro chiude con un 5-0 che vale il 17-10 di fine primo quarto.

Segna capitan Salvatico per il 17-12, è un buon momento per la Nuova Pallacanestro che si riporta a contatto con Nicolini che in penetrazione segna il 19-18 costringendo al timeout coach Di Martino quando sono trascorsi due minuti del secondo parziale. A 4’50’’ timeout ospite perché Catanzaro allunga sul 27-20, gran canestro di Guadalupi con arresto e uso del piede perno per il 27-22, Perriere mette la tripla del -3 (30-27) e converte un rimbalzo offensivo sull’errore di Fernandes per il 32-29, si va al riposo sul 34-29.

Terzo quarto di sofferenza, 4-0 casalingo per il 38-29, un recupero difensivo lancia Fernandes per il 38-31, ancora Perriere per il 40-33 e il 40-35, Catanzaro allunga 45-36 ed arriva il minuto chiesto da coach Manzo quando manca 1’54’’ alla fine del parziale, Whatley mette due liberi e un canestro da sotto ma alla penultima sirena padroni di casa ancora a +10 (52-42).

Massimo vantaggio casalingo con la tripla del 55-42, antisportivo su Fernandes che fa 2/2, sul successivo possesso gran assist del portoghese che premia il taglio di Whatley che segna in sottomano rovesciato e poi mette due liberi riducendo il divario a 7 punti (55-48). Catanzaro con un parziale di 7-1 allunga decisamente a 6 minuti dalla fine (62-49), Perriere segna in tap in, ma Catanzaro vola a +14. Con la pressione Messina recupera qualche pallone riportandosi a -7, Guadalupi sporca un pallone e vorrebbe la rimessa, l’arbitro è di altro avviso e punisce la protesta con un fallo tecnico (69-61 a 1’51’’), la tripla di Vasilevskis vale il -5 (69-64), ma non c’è tempo per rientrare in gara nonostante gli sforzi, il match termina 72-64.

Nell prossimo turno la Nuova Pallacanestro Messina tornerà fra le mura amiche del PalaTracuzzi per affrontare nel derby il Basket School.

Tabellino:

Mastria Catanzaro – Nuova Pallacanestro Messina 72-64

Mastria Catanzaro: Rotundo 5, Corapi M. ne, Fall 7, Procopio 18, Brugnano ne, Agosto ne, Sereni 15, Shvets 7, Mastria 6, Mavric 10, Corapi R. ne, Calabretta 4.

Allenatore: Di Martino.

Nuova Pallacanestro Messina: Salvatico 5, Vasilevskis 3, Fernandes Barroca 10, Perriere 20, Guadalupi 2, Whatley 13, Pierleoni 5, Maddaloni 4, Lo Iacono, Nicolini 2.

Allenatore: Manzo. Assistente: D’Arrigo.

Parziali: 17-10, 17-19 (34-29), 18-13 (52-42), 20-22 (72-64).

Arbitri: Antonio Caputo di Lamezia Terme (CZ) e Denis Paludi di Rende (CS).

Com. Stam.