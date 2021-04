Tra i sei punti posti all’odg la determinazione delle aliquote per l’anno in corso dell’Imu e dell’addizionale comunale all’Irpef, la discussione e le determinazioni in merito all’area mercatale.

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Civita. Il presidente del consiglio, Antonluca De Salvo, ha convocato, in sessione ordinaria e in prima convocazione, presso l’aula consiliare del Comune, per martedì, 27 aprile, alle 18, una nuova seduta di consiglio comunale. La seconda convocazione, qualora l’adunanza andasse deserta, è prevista per il giorno successivo, 28 aprile, sempre alle 18. Sei i punti all’ordine del giorno. Si inizierà con l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Al secondo e al terzo punto il consiglio comunale sarà chiamato a determinarsi sulle aliquote Imu e sull’addizionale comunale all’Iperf per l’anno in corso. Al quarto punto è prevista la discussione e l’approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Si proseguirà con il punto riguardante la discussione in merito all’area mercatale. La seduta di consiglio comunale si concluderà con la discussione in merito alla richiesta, avanzata dalla consigliere di maggioranza, Rossella Iuele, di trasmettere in diretta streaming le sedute del consiglio comunale. La riunione del civico consesso non prevede l’accesso al pubblico in osservanza delle misure restrittive di contenimento della diffusione del virus Covid – 19

