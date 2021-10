“Grazie all’impegno del nostro municipio è stata finalmente realizzata la segnaletica orizzontale che regola il nuovo piano del traffico nella zona di via Torino”.

Questo è quanto dichiara il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara dopo i lavori eseguiti in una delle strade più trafficate tra Vulcania e piazza Abramo Lincoln. “Strisce pedonali e segnali di stop garantiscono la sicurezza di pedoni e pendolari soprattutto negli incroci presenti in tutta l’area di via Torino. Una misura di sicurezza fondamentale per ottenere una viabilità più scorrevole”. I primi risultati di questa nuova mobilità sono evidenti soprattutto nelle ore di punta alleggerendo il traffico nella vicina via Vincenzo Giuffrida. “Un grande risultato, frutto della grande sinergia tra l’amministrazione centrale e il consiglio del III municipio- conclude Ferrara- nell’immediato lavoriamo per limitare il traffico e garantire una viabilità più scorrevole in una zona caratterizzata dalla presenza di tante scuole e attività commerciali. Un accorgimento a costo zero per le casse comunali con il piccolo tratto che finora era utilizzato solo dagli autobus che da qui transitavano solo poche volte al giorno ”.

Il Presidente Paolo Ferrara

Com. Stam.