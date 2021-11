Nuova stagione, nuove aperture: Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets rinnovano l’offerta commerciale

22 novembre 2021 – L’offerta commerciale di Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets si rinnova con numerose nuove aperture.

La popolarità dei centri che NEINVER – leader europeo nel settore degli outlet – gestisce in Italia, continua a tradursi in un crescente interesse da parte di importanti marchi italiani e internazionali. Sono, infatti, molte le new opening nei due outlet.

A Vicolungo The Style Outlets hanno già aperto i battenti Datch, con le collezioni urban & streetwear più amate dalle nuove generazioni, e Carabinieri Collezione Ufficiale – unico brand autorizzato dal Comando Generale dell’Arma – che proprio a Vicolungo ha inaugurato il suo primo e unico store fisico. Inoltre, uno dei marchi lifestyle più famosi al mondo, Guess, aprirà a breve un secondo punto vendita, interamente dedicato alla propria offerta di borse, scarpe, orologi e accessori in genere.Per chi ama unire lo shopping a un gustoso spuntino, invece, arriverà Wow!, un nuovissimo format della ristorazione che proporrà piatti dolci e salati, come waffle, milk shake, panini e poke bowl. All’ interno del punto vendita gli ospiti troveranno anche un’ampia offerta di snack to go.

Non solo nuove aperture: restyling e ampliamento per adidas, che a Vicolungo baserà uno tra i più grandi store del mercato outlet italiano e sperimenterà un nuovo format e un rinnovato look&feel, per 630 metri quadrati di superficie (+ 91% rispetto alla superficie precedente). Infine, anche Salomon, brand sportivo di abbigliamento tecnico per eccellenza, ha riaperto il 10 novembre con un restyling completo.

A Castel Guelfo The Style Outlets grande spazio alla moda donna con Le Vip Milano, che il 9 ottobre ha inaugurato uno store con una proposta moderna e di tendenza, e con Nara Camicie, nota catena italiana di negozi di abbigliamento che nel centro aprirà uno dei suoi primi outlet italiani con una proposta total look donna. Tra le prossime new entry figura anche D’S Damat, brand di abbigliamento casual per uomo. Lo store di Rebel Queen by Liu Jo, invece, si sposterà in una nuova unità e accoglierà i visitatori con un’immagine rinnovata.

Le novità a Castel Guelfo The Style Outlets non si limitano all’abbigliamento. Carillo Home,insegna di biancheria per la casa, arriverà prossimamente all’outlet. Lo stesso farà ACBC, marchio di calzature sostenibili, che aprirà con insegna The Green Sneakers Store. A fine settembre, inoltre, è stata inaugurata anche la parafarmacia Medi-Market che offre un vastissimo assortimento e un team di consulenza qualificato.

L’elenco completo dei brand è disponibile sul sito di ciascun centro http://vicolungo.thestyleoutlets.it/it e http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it.

