Catania – La nuova stagione sportiva delle Polisportive Giovanili Salesiane è pronta a partire per ridare slancio allo sport educativo in Sicilia. Il primo settembre segna l’inizio della nuova stagione 2021-2022, un inizio nuovo seppur graduale dato il momento storico che si vive a causa della pandemia del Covid-19. In occasione dell’avvio della nuova stagione, il Presidente Regionale Massimo Motta, ha voluto inviare un messaggio augurale a tutte le società del territorio siciliano.

«Promuovere e vivere lo sport in questo momento storico non è semplice. Soltanto la tenacia del vero sportivo riuscirà a vincere questa sfida contro la rassegnazione, le difficoltà, le paure che la pandemia ha seminato nelle nostre vite e nel quotidiano. Le Polisportive Giovanili Salesiane, con fiducia e speranza, credono nella “ripartenza” e, per questa ragione, vogliono offrire ai propri soci, ai giovani atleti e ai dirigenti delle diverse associazioni, la possibilità di ritornare a praticare lo sport che loro amano, in sicurezza. L’anno che ci apprestiamo ad affrontare prevede l’organizzazione dei diversi campionati provinciali nelle discipline a squadra e individuali che appartengono alla “nostra tradizione”, con la prospettiva di sviluppare un’attività importante in alcuni nuovi sport per i nostri territori. Nel settore formativo, saranno organizzati corsi per nuovi allenatori ma anche iniziative di formazione permanente, utilizzando sia le modalità in presenza che le modalità webinar. In primavera sono programmati i soliti grandi appuntamenti legati alle Pigiessiadi ed alle Rappresentative provinciali, occasioni per rivivere emozioni e relazioni che solo il campo può regalare agli sportivi. Non mi resta che augurare a tutti e a ciascuno un grande “in bocca al lupo” affinché possiamo tutti traguardare la vittoria più bella, quella di una vita spensierata e proiettata anche nello sport al dinamismo, al confronto, alle sfide!»

Il primo grande appuntamento sportivo, per il Comitato Regionale delle PGS Sicilia, saranno le Pigiessiadi Restart 2021, un’edizione speciale per la ripartenza post pandemica delle attività sportive a livello regionale.

Saranno diverse le attività formative pensate dal Comitato: un corso allenatori non residenziale di primo livello, per le discipline di calcio a 5, volley e judo, attraverso il corso i partecipanti potranno ottenere la qualifica S.NA.Q – CONI di aiuto allenatore. Ci saranno corsi di aggiornamento per gli allenatori PGS, i tecnici federali e i dirigenti, è previsto un secondo corso di Covid Manager, necessario per la ripartenza dello sport secondo i protocolli sanitari in atto.

Le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) sono nate nel 1967 e sono un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In Sicilia sono presenti in tutto il territorio regionale, con sette comitati territoriali, circa 270 società affiliate e 15000 tesserati. La mission principale delle PGS è quella di fare sport educativo con lo stile di San Giovanni Bosco.

