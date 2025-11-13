nuova targa per corso Vittorio Emanuele

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e l’assessore Vincenzo Abbruscato ringraziano, a nome di tutta l’amministrazione, la Ditta “Schifano Marmi”, per la generosa donazione di una nuova targa viaria per “Corso Vittorio Emanuele”.

“La donazione è un gesto nobile e esemplare che testimonia un profondo senso civico e un sincero attaccamento al nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Tranchida. “La raffinatezza e la qualità dell’opera realizzata sono espressione della maestria e della dedizione che contraddistinguono la loro attività, motivo di orgoglio per tutti noi”.

L’Assessore Abbruscato ha aggiunto: “Ringraziamo la ditta per la sensibilità dimostrata e per il suo contributo alla valorizzazione del decoro urbano. La sua donazione rappresenta un segno tangibile di collaborazione tra l’Ente pubblico e le eccellenze artigiane locali”.

