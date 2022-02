Nuove assunzioni in ATM, sempre più solida e presente sul territorio

In data odierna ATM Trapani ha pubblicato due graduatorie per diverse concorsi avviati nei mesi scorsi. Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato di 9 operatori della mobilità / ausiliari del traffico ed 8 operatori di esercizio / autisti.

Molteplici le domande pervenute ed esaminate dalle rispettive commissioni, i cui verbali sono visionabili online nell’area del sito aziendale https://www.atmtrapani.it/ “società trasparente” / “selezione del personale” / “reclutamento del personale” / “avvisi di selezione”. Nei prossimi giorni i candidati in ordine di graduatoria saranno contattati per i conseguenti adempimenti.

“Con queste nuove importanti assunzioni, ATM prosegue con l’importante rafforzamento del personale già da tempo previsto, che la renderà ancora più solida e presente sul territorio – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore La Porta – e che le consente di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Quasi 20 nuovi posti di lavoro, molti dei quali per giovani in cerca di occupazione – aggiunge l’Assessore alle Partecipate ed al Personale Dario Safina – sono un dato davvero rilevante per la nostra città. Anche altre procedure di reclutamento del personale in ATM sono ormai giunte alla fase finale e queste, insieme ai concorsi in pieno svolgimento per altri incarichi presso gli uffici comunali, dimostrano come dopo tanti anni si sia cambiato verso, tornando ad assumere personale qualificato e competente”.

