Nuove prospettive per la zootecnia. L’assessore Di Girolamo incontra il commissario straordinario dell’Istituto Zootecnico della Sicilia

L’assessore Gaspare Di Girolamo, con delega all’Agricoltura, in rappresentanza della Giunta Grillo di Marsala ha partecipato ad un incontro di grande rilevanza per il futuro della zootecnia siciliana.

Insieme al tecnico di gestione Andrea Sofia, l’assessore ha avuto modo di confrontarsi con il commissario straordinario dell’Istituto Zootecnico della Sicilia, dr. Giovanni Siino, in merito alle strategie e alle iniziative da promuovere nel settore.

Nel corso del colloquio, lo stesso commissario ha espresso parole di incoraggiamento e fiducia, illustrando una serie di azioni concrete volte a rafforzare il comparto zootecnico regionale. Tra i temi affrontati: il miglioramento delle condizioni di lavoro per i pastori, il sostegno alla qualità delle produzioni locali e l’adozione di misure innovative per la tutela del benessere animale. L’assessore Di Girolamo: “È stato un momento di dialogo costruttivo e di grande apertura che conferma il forte l’impegno delle Istituzioni nei confronti di un settore che rappresenta una colonna portante dell’economia rurale siciliana. Invito tutti i pastori a guardare con fiducia a ciò che si sta costruendo: il lavoro che si sta facendo è serio, concreto e orientato a risultati duraturi”. L’incontro segna un passo importante verso una collaborazione più stretta tra Enti Locali, professionisti del settore e Istituzioni regionali, con l’obiettivo comune di valorizzare le risorse zootecniche siciliane e garantire un futuro sostenibile alle comunità pastorali.

