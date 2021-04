Palermo – Al via da domani (giovedì 29 aprile) la presentazione delle istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva comunale e scolastica con investimenti importanti anche sulle piste ciclabili. A comunicarlo è il responsabile regionale del Dipartimento Sport di Forza Italia Salvo Cardaci.

Iniziativa voluta fortemente dall’Istituto per il Credito Sportivo e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani con la stesura di tre distinti bandi: “Sport Missione Comune”, “Comuni in pista” e “Sport verde Comune”. Sono circa 150 milioni di euro a disposizione per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre di quest’anno per i due bandi che negli ultimi anni hanno consentito l’apertura di oltre 2 mila cantieri per il miglioramento dei luoghi pubblici dedicati allo Sport. “La novità di quest’anno – evidenzia Salvo Cardaci, responsabile regionale del Dipartimento Sport di Forza Italia – è la possibilità di ottenere dei mutui senza interessi fino a 25 anni per chi presenterà le istanze entro il 30 ottobre 2021. Ma le novità riguardano anche la possibilità di mutui con il bando denominato “Sport Verde Comune”, destinato agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi dei Comuni che prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di 500 mila euro. Migliorare in quantità e qualità l’impiantistica sportiva, soprattutto in una Regione come la nostra, rappresenta una delle priorità anche a livello sociale che devono darsi le Istituzioni a tutti i livelli”.

“Sport Missione Comune”: i progetti definitivi o esecutivi dovranno essere relativi alla costruzione, all’ampliamento, alla riqualificazione e messa a norma di impianti sportivi, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili; “Comuni in pista”: i progetti definitivi o esecutivi devono essere relativi a investimenti sulle piste ciclabili e le loro strutture di supporto; “Sport Verde Comune”: per interventi relativi all’efficientamento energetico degli impianti sportivi.

Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, accessibile dal sito www.creditosportivo.it, entro non oltre le ore 24 del 5 dicembre 2021.

Com. Stam.