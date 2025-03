Nuovi modelli didattici nel campo dell’istruzione digitale: Unipa presenta una nuova laurea magistrale e un master di II livello per la rete Edunext

Il Digital Education Hub Edunext coinvolge 35 università e 5 istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) italiane con l’obiettivo di aumentare il numero dei laureati in Italia

PALERMO. Una laurea magistrale in “Scienze dell’educazione per gli adulti e della formazione continua” (LM 57) e un master di II livello in “Psicologia e pedagogia scolastica e dell’inclusione” sono le due nuove proposte formative che l’Università degli Studi di Palermo ha presentato alla Fiera Didacta Italia a Firenze appena conclusa, nell’ambito della rete Edunext di cui fa parte.

Il Digital Education Hub Edunext, sotto il coordinamento scientifico di Tommaso Minerva, coinvolge 35 università e 5 istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) italiane e ha l’obiettivo di aumentare il numero dei laureati in Italia attraverso la proposta di nuovi modelli didattici nel campo dell’istruzione digitale che siano non solo di qualità ma, anche più flessibili.

I corsi presentati si basano sul modello ECOBI (Educational Clusters, Open Badges, Blended Intensive Program) e combinano didattica mista (in presenza e online) con strumenti avanzati di intelligenza artificiale per l’adattamento dei materiali e la loro traduzione. I contenuti, infatti, verranno erogati in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. In particolare, sono previsti percorsi modulari flessibili che raggruppano più insegnamenti affini per garantire una formazione multidisciplinare e interdisciplinare (Educational Cluster); il rilascio di certificazioni digitali delle competenze acquisite riconosciute al livello europeo (Open Badge); un modello di apprendimento che combina attività online con sessioni intensive in presenza, favorendo lo scambio interuniversitario e la cooperazione internazionale (Blended Intensive Program).

L’offerta formativa progettata dalla rete EDUNEXT prevede l’attivazione, per l’anno accademico 2025/2026, di 46 corsi di laurea e coinvolgerà oltre 700.000 studenti e 25.000 docenti e ricercatori, promuovendo l’internazionalizzazione e la cooperazione tra le università.

“L’Università degli Studi di Palermo attraverso Edunext – sottolinea Luisa Amenta, prorettrice al Diritto allo studio e all’innovazione dei processi di apprendimento, presidente del TLC-CIMDU, referente Scientifico di Edunext per Unipa – ha avuto modo di integrare la propria offerta formativa con un CdS Magistrale pensato con un nuovo approccio che permette in modo flessibile di venire incontro alle esigenze di tutti gli studenti, anche coloro i quali, per varie ragioni, hanno più difficoltà a seguire una didattica di tipo tradizionale. L’istituzione di questo corso secondo il modello Ecobi di Edunext, che integra il meglio delle metodologie didattiche tradizionali e innovative, è stata resa possibile anche dall’azione sinergica con il Presidio di Qualità di Ateneo. La collaborazione con la rete Edunext ci permette di raccogliere le sfide che la didattica innovativa ci sta ponendo, non solo nell’ambito dell’attivazione di nuovi corsi di studio, ma anche supportando i docenti nella formazione continua in ambito digitale. Inoltre, grazie agli impulsi ricevuti da Edunext, stiamo incrementando e sviluppando sempre più le certificazioni Open Badge per la creazione di un portfolio digitale che in Europa gode di un peso rilevante. In quest’ambito Unipa sta investendo molto anche grazie alla realizzazione di un regolamento apposito”.

“Ci troviamo – ha spiega il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – davanti a una svolta epocale. L’innovazione nell’ambito della didattica digitale permetterà una istruzione più accessibile, inclusiva ed efficace. Il nostro Ateneo crede molto in questo e sta investendo in soluzioni digitali all’avanguardia. Grazie al lavoro del Teaching Learning Center TLC- CIMDU – Centro per l’Innovazione e il Miglioramento della Didattica Universitaria del nostro Ateneo, Unipa negli ultimi anni ha registrato un cambio di passo riuscendo a emergere nel panorama nazionale delle attività di didattica innovativa con l’obiettivo di formare professionisti pronti a rispondere alle sfide del futuro”.

Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito ufficiale di EDUNEXT: https://edunext.eu.

