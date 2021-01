Gli auguri di buon lavoro dal Coordinatore regionale Gianfranco Miccichè – La crescita del territorio siciliano è l’obiettivo che persegue il coordinamento regionale di Forza Italia che nelle scorse settimane aveva già provveduto a nominare figure adeguate alla guida dei vari Dipartimenti.

Altre quattro figure sono state individuate per guidare i Dipartimenti Istruzione, Ambiente e territorio, Pesca e Diritti degli animali. Si tratta di Maria Grimaudo (Istruzione), Calogero Adornetto (Ambiente e Territorio), Nicola Giacalone (Pesca) e Valentina Vilardo (Diritti degli animali).

“Queste nomine – scrive in una nota il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè – sono frutto della capacità e dell’esperienza che questi nostri amici hanno accumulato negli anni e che sapranno mettere a disposizione di Forza Italia e della Sicilia. Porgo i complimenti ad ognuno di loro per questo incarico certo che sapranno svolgere un proficuo lavoro”.

Maria Grimaudo (Dipartimento istruzione), è stata prima docente e poi Dirigente scolastico. Una vasta esperienza decennale nella quale ha potuto affrontare le problematiche sociali (famiglia, lavoro, giovani) e quelle relative alla scuola che sono diventate i suoi “interessi principali”, consentendole di avere una profonda conoscenza di tutte le problematiche legate al mondo dell’istruzione. Nel 2017 è stata candidata nella lista di Forza Italia per il collegio di Trapani alle elezioni regionali.

Calogero Adornetto (Ambiente e territorio), è laureato in “Ingegneria per l’ambiente ed il territorio” con Master in “Tecnologie informatiche per il monitoraggio del territorio”. Dal 2019 è Consigliere Comunale nel Comune di Caltanissetta e capogruppo di Forza Italia. E’ componente effettivo della III Commissione (AMBIENTE), della VII Commissione (TRASPARENZA) e della V Commissione (CULTURA, ATTIVITÀ SOCIALI).



Nicola Giacalone (Pesca), è l’esperto per antonomasia per il settore, essendo presidente di aziende proprietarie di motopesca di altura per la pesca Mediterranea ed Oceanica; consulente per il sindacato degli Armatori e Pescatori dello Stato libico; fondatore ed amministratore di Medina srl, che distribuisce nel mondo il gambero rosso del Mediterraneo. Titolare dell’azienda che ha creato il marchio “ROSSO DI MAZARA”. Un vero e proprio esperto nel campo della cooperazione e sviluppo della pesca con i paesi del Nord Africa e project manager per accordi bilaterali nel settore della pesca.



Valentina Vilardo (Diritti degli animali), docente di ruolo nella Scuola Secondaria di I grado, si è laureata nel 2002 in Scienze Ambientali. Possiamo definire anch’essa esperta nel settore essendo manager della Clinica Veterinaria San Francesco di Marsala che nel tempo è diventata centro di riferimento per tutti i comuni del territorio trapanese e centro di primo soccorso. Nel 2019 consegue la specializzazione di “Animal Care” e “Assistente Veterinario” che le ha permesso di mettere le sue abilità al servizio della cura e del benessere degli animali.

