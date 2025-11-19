Nuovi rinforzi al Comando Provinciale: assegnati 15 Carabinieri

Catania. 15 nuovi Carabinieri assegnati ai reparti del territorio etneo sono stati accolti questa mattina nella sede del Comando Provinciale dell’Arma. I militari, giunti in provincia di Catania al termine del percorso formativo nelle Scuole Allievi, sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Gen. B. Salvatore Altavilla.

Nel rivolgere loro il benvenuto ufficiale, il Comandante ha formulato “Gli auguri per un proficuo lavoro, sottolineando l’importanza della costante vicinanza ai cittadini e del quotidiano impegno a tutela della collettività”.

Destinati a potenziare i presìdi territoriali, garantendo un controllo del territorio ancora più efficace, 10 dei 15 nuovi Carabinieri saranno assegnati al Calatino.

L’arrivo di queste nuove unità rappresenta un passo significativo nel ripianamento delle forze, soprattutto nei territori maggiormente impegnativi della provincia. Il loro inserimento consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma, assicurando una risposta più tempestiva e capillare alle esigenze di sicurezza dei cittadini e un presidio ancora più saldo nelle aree che richiedono la massima attenzione operativa.

Le Stazioni dei Carabinieri, cuore pulsante dell’Arma sul territorio, non sono soltanto un presidio di sicurezza e legalità, ma anche un punto di riferimento fondamentale per la popolazione. Con questi nuovi innesti, il loro ruolo di prossimità, ascolto e sostegno alle comunità locali potrà essere svolto con rinnovata energia ed efficacia.