Nuovi sviluppi nell’inchiesta sui corsi scolastici e universitari a Crotone, un arresto e due misure interdittive. Video

Crotone: nuovi sviluppi nell’inchiesta sui corsi di formazione scolastici ed universitari che ha toccato l’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini – Santoni” di Crotone:

un arresto e due misure interdittive della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e del pubblico servizio ricoperto, con divieto di svolgere l’attività d’insegnamento, fino al termine dell’anno scolastico 2025-2026, a carico di altrettanti docenti e collaboratori scolastici per corruzione, concussione, truffa aggravata, falso ideologico e materiale, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

Il 19 novembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo, nell’ambito dell’indagine già oggetto di applicazione di misure cautelari del 12 novembre u.s., hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare – arresti domiciliari – nei confronti di una persona C.G. 64enne, già docente e dipendente del M.I.U.R., nonché titolare di quote societarie in una “s.r.ls” con sede in Roma operante nel campo delle attività didattiche culturali e ricreative di ogni genere, gestione di corsi di laurea e formazione professionale nonché, all’epoca dei fatti ed attualmente, inquadrato come figura di coordinamento tra scuola ed università E-CAMPUS. Misure cautelari, emesse dal Tribunale di Crotone – Ufficio G.I.P. – su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal dott. Domenico Guarascio, per aver, concorso tra di loro, a vario titolo, nella commissione dei reati di “corruzione”, “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”

Le indagini hanno permesso di disvelare a carico di C.G. 64enne, nelle cariche sopra meglio descritte, le seguenti condotte illecite:

Corruzione e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. In quanto, un P.U. o un incaricato di un pubblico servizio, allo stato ignoto, per garantire la rivelazione anticipata, prima della data della prova, delle risposte dei quesiti dei test pre-selettivi concorso T.F.A. sostegno – scuole secondarie di secondo grado – bandito dall’università “LINK CAMPUS UNIVERSITY” di Roma per l’anno scolastico 2021-2022 (settimo ciclo), riceveva o, comunque, accettava la promessa di ricevere una somma di denaro da parte di alcuni intermediari tra cui C.G. 64enne, il quale, a sua volta, riceveva ovvero accettava la promessa di ricevere una somma di denaro pari ad euro 5.000,00, che tratteneva solo in parte per il ruolo di mediazione svolto, da parte di S.I.69enne già dirigente scolastica in Crotone e C.E.40enne responsabile del polo didattico ECAMPUS di Crotone i quali, a loro volta, rivelavano le risposte dei quesiti, da ritenersi segreti, previo pagamento di una somma di denaro, a numerosi candidati al ciato concorso.

Sempre nell’ambio dello stesso provvedimento emesso dall’A.G. sopra indicata, venivano sottoposti alla misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e del pubblico servizio ricoperto, con divieto di svolgere l’attività d’insegnamento, fino al termine dell’anno scolastico 2025-2026 in corso, A.F. 52enne e M.L. 64enne entrambe docenti e collaboratrici del dirigente scolastico presso l’Istruzione Superiore Pertini – Santoni di Crotone, in quanto ritenute responsabili delle seguenti condotte illecite:

A.F. 52enne “concorso in falso ideologico commesso da P.U. in atti pubblici, concorso in Truffa” i quanto in qualità di membro della commissione valutazione domande di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n.25 educatori professionali, per la realizzazione di un progetto di sostegno ad alunni con disabilità, formando il verbale della commissione esaminatrice del 09.05.2022, in concorso con altre persone, attestavano falsamente fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, ossia che in quella data erano pervenute nei termini previsti delle candidature quando in realtà in quella data non era pervenuta alcuna domanda in tal senso.

Inoltre attestava falsamente, in concorso con altre persone, che una candidata era risultata idonea con il punteggiodi 1.60 ad esisto di valutazione dei parametri indicati nel bando, quando, in realtà, nel caso in esame, non si era provveduto al alcuna specifica valutazione della candidatura in questione ed, inoltre, la sua selezione è risultata l’esito di una concertazione tra la commissione e S.I. 69enne già dirigente scolastica in Crotone, fondata su di un curriculum mendace nemmeno allegato agli atti della procedura.

In concorso con altre persone, in qualità di membro della commissione valutazione domande di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n.25 educatori professionali, per la realizzazione di un progetto di sostegno ad alunni con disabilità, con artifizi e raggiri induceva in errore l’amministrazione scolastica (e la provincia di Crotone erogatrice dei fondi del progetto) al fine di fare stipulare un contratto di educatore ad una candidata che non ne aveva titolo.

In concorso con altre persone, nella sua carica di Vice Preside, dell’Istituto d’Istruzione superiore Pertini – Santoni di Cotone, di concerto con la dirigente scolastica S.I.69enne, ometteva accorgimenti organizzativi capaci di coprire l’assenza ingiustificata dal lavoro di una insegnante a tempo determinato nella fattispecie la figlia della dirigente scolastica di S.I. 69enne, inducendo così in errore l’amministrazione scolastica sull’effettiva prestazione di lavoro della docente alla quale veniva corrisposti indebitamente la somma di circa 3,376,44 euro non dovute.

M.L.64enne: “concorso in falso ideologico e falso materiale e concussione” in quanto in concorso con S.I. 69enne già dirigente scolastica, nella qualità di vicaria della predetta dirigente, materialmente risultava la redattrice del documento mendace con il quale veniva attestato falsamente fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, ossia che tale domanda fosse stata presentata “per le vie brevi” in forma “regolare” e “pervenuta come dovuta”, quando, in realtà essa era del tutto intempestiva, ponendo in essere una condotta volta a far sostenere gli esami integrativi, per la maturità da geometra, da parte di un candidato.

In quanto, in concorso con altre persone, nella qualità di vicaria della dirigente scolastica, dopo che i professori commissari d’esame per le prove degli esami integrativi di un candidato esterno, si erano rifiutati di assicurarne la promozione “per forza” riportava agli stessi la posizione della dirigente scolastica S.I.69enne mediante la minaccia di non rilasciare ai professori commissari d’esame l’autorizzazione ad esercitare la libera professione per l’anno scolastico successivo, qualora non avessero assicurato, al candidato, la promozione “per forza” ai suddetti esami integrativi, costringendoli, di fatto, ad assicurare tale utilità.

Giova precisare che l’attività è ancora nella fase delle indagini preliminari, che i provvedimenti, emessi, seguono, secondo le attuali disposizioni della Legge, gli interrogatori preventivi, già effettuati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del Capoluogo il 17 novembre e che in virtù del principio della presunzione di innocenza gli odierni arrestati/sottoposti a misure cautelari potranno in sede giudiziaria dimostrare la loro estraneità ai fatti. L’attività in argomento si iscrive in un’azione investigativa di più ampio respiro, inerente al controllo del rispetto della legalità nella pubblica amministrazione, intrapresa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone sotto l’egida della Procura della Repubblica di Crotone.