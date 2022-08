Nuovo appuntamento letterario-culturale nell’atrio comunale – la presentazione di “Cuori di Sicilia” di Rosanna Catalano

Altro interessante appuntamento letterario e culturale promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Mondadori. Giovedì prossimo, 18 agosto, alle ore 21:00, verrà presentato il libro “Cuori di Sicilia” di Rosanna Catalano.

La scrittrice che è nata e vive a Mazara del Vallo, è insegnante di italiano e latino nonchè promotrice di attività culturali. “Cuori di Sicilia” racconta la storia della sua famiglia paterna. A dialogare con la Catalano sarà la dirigente scolastica Vita D’Amico. Oltre ai saluti del Sindaco Massimo Grillo sono previsti alcuni interventi musicali della cantante Gloria Tumbarello che, per l’occasione sarà accompagnata dal pianista Fabio Gandolfo.

Il libro narra la storia del marsalese Rosario Catalano che ha un fuoco dentro che brucia, e un desiderio insaziabile di riscatto. Dalla sua ha la fame, la gioventù, un’incrollabile fiducia in se stesso. E la certezza che l’America sia là per lui da conquistare. Così accade. New York non è lastricata d’oro come facevano credere gli agenti delle compagnie di navigazione, ma dal momento in cui mette piede a Ellis Island nel 1908, Rosario non perde un giorno. Ben presto, con Rosa al suo fianco, e i figli che la loro passione porta, il suo sogno non avrà più limiti. Trasforma il suo passatempo, la musica, in un affare. Il suo quartetto di musica siciliana conquista prima Brooklyn, poi l’America. Arrivano i contratti con le case discografiche, i dischi, la fama. La ricchezza. La famiglia Catalano conquista il posto che merita. Rosario è un abile imprenditore, spregiudicato nel comprare a pochi dollari spartiti che ne rendono migliaia, e senza timore nel tenere testa alla Mano Nera, la mafia italoamericana delle estorsioni. Ma la Sicilia non si cancella facilmente dal cuore, ed è lì che Rosario e Rosa ritornano.

