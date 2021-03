Il presidente dell’Ordine degli Architetti Francesco Miceli: “Concorso nato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti. Dopo l’aggiudicazione definitiva una mostra per far conoscere tutti i progetti presentati”

Palermo: Il raggruppamento guidato dalla società di ingegneria Tekne Spa è risultato primo nel concorso di progettazione per il nuovo Centro direzionale della Regione Siciliana. La graduatoria provvisoria è stata comunicata questa mattina dalla commissione di gara in una seduta pubblica online. Il concorso si è svolto in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Palermo grazie ad un protocollo d’intesa firmato lo scorso giugno con il dipartimento Infrastrutture della Presidenza della Regione Siciliana.

“Crediamo che il concorso di progettazione sia uno strumento fondamentale per garantire la qualità delle opere pubbliche e siamo soddisfatti della partecipazione che il bando ha ottenuto e che ha visto in competizione 34 raggruppamenti”, dice il presidente dell’Ordine di Palermo, Francesco Miceli. Il concorso di progettazione in due fasi prevedeva che tra i partecipanti fosse scelta una rosa di 5 proposte finaliste. “L’Ordine ha contribuito alla realizzazione del concorso mettendo a disposizione la piattaforma AWN per i concorsi di progettazione, offrendo supporto tecnico al RUP e alla Giuria sul piano tecnico e indicando il presidente della commissione, l’architetto francese Marc Mimram”, spiega Miceli.

Del raggruppamento Tekne fanno parte, tra gli altri, gli studi Leclercq Associés. “La graduatoria al momento è provvisoria in attesa della verifica di conformità della documentazione”, dice ancora Miceli.

Gli altri finalisti sono: al secondo posto, la cordata guidata da Rudy Ricciotti; al terzo posto il raggruppamento con Studio Transit capofila; al quarto la cordata guidata da Massimo Majowiecki con Trt ingegneria; e al quinto, il raggruppamento guidato dallo Studio Miralles Tagliabue.

Compito del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Palermo, dopo l’aggiudicazione definitiva, sarà anche realizzare una mostra dei progetti del primo e del secondo grado del concorso, accompagnata da un catalogo.

Il progetto di Tekne propone una cittadella amministrativa verticale con geometrie variabili. Secondo i piani della Regione la nuova struttura dovrà ospitare tutti gli uffici centrali dell’amministrazione regionale, per un investimento complessivo di circa 425 milioni di euro, di cui 270 per l’esecuzione dei lavori.

