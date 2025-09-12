Nuovo cimitero di Marsala. Conclusa la prima fase della procedura per il Partenariato pubblico privato

Il sindaco Grillo: “Per la prima volta il Comune porta a termine un progetto di finanza. Alla struttura di Cutusio sarà restituita dignità e sicurezza dopo oltre 25 anni di abbandono”

“Finora solo tentativi. Oggi un altro risultato storico per Marsala. Il Cimitero di Cutusio, dopo circa 25 anni di incuria e abbandono, avrà un futuro di dignità e sicurezza grazie ad un progetto di finanza che per la prima volta giunge a termine. Hanno manifestato interesse ad investire nella realizzazione del nuovo cimitero operatori economici di elevata qualità e professionalità e, in tal senso, sono fiducioso sulla positiva definizione di tutto l’iter che coinvolge anche il Consiglio comunale”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo in merito all’approvazione del provvedimento che certifica la conclusione della prima fase della procedura di valutazione per il partenariato pubblico-privato a beneficio del nuovo Cimitero di contrada Cutusio (responsabile progetto, geom. Fabrizio Giacomarro). L’Amministrazione Grillo, infatti, ha voluto ricorre a questa forma di cooperazione tra pubblico e privato per attrarre maggiori risorse e competenze da investire per completare e gestire la struttura – ormai fatiscente – che sorge sul versante nord del territorio comunale.

Come verbalizzato dalla Commissione interdisciplinare del settore Lavori Pubblici, diretto da Rosa Gandolfo, sono state due le “manifestazioni di interesse” valutate: quella proposta da R.T.O.E.: A&P ASSOCIATI E PARTNERS S.R.L. (Siracusa) e l’altra da ITALGECO S.C.AR.L. (Roma). Quest’ultima ha ottenuto un punteggio più alto. Terminata questa prima fase, ai fini della definitiva scelta dell’aggiudicatario – tramite gara ad evidenza pubblica – seguiranno gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

