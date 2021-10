Importante accordo per la Cestistica Torrenovese, che prima dell’esordio interno nella nuova stagione di Serie B 21-22 appena iniziata, ha siglato una partnership storica e rilevante con l’azienza Luxor Building: in seguito a questo accordo, il PalaTorre durante le partite ufficiali assumerà la denominazione di “PalaLuxorBuilding-Torrenova”.

Luxor Building nasce nel 2009 ed ha sede a Barcellona Pozzo di Gotto, è una società leader in Sicilia nella progettazione e realizzazione di riqualificazione energetica con il Superbonus 110, offrendo una vasta gamma di servizi e soluzioni chiavi in mano per ogni tipo di esigenza edilizia, progettazioni, costruzioni e ristrutturazioni, dando sempre il giusto valore all’essere umano e all’ambiente che lo circonda attraverso forme architettoniche ispirate all’idea di bellezza, funzionalità, praticità e qualità. In questi anni l’azienda si è specializzata nel mondo delle ristrutturazioni e delle costruzioni, ampliando la propria conoscenza in quei materiali prodotti e commercializzati, formando uno staff in grado si sopperire a qualsiasi tipo di lavoro chiavi in mano facendolo diventare un servizio che l’impresa edile propone a tutti i suoi clienti.

«Siamo orgogliosi di continuare a crescere – afferma il presidente Spirito – perché tramite questa partnership diamo ancora più credibilità e stabilità al nostro progetto di sviluppo a lungo termine. L’accordo con Luxor Building è un passo avanti importante per entrambe le aziende, che mirano a rappresentare la nostra provincia in diversi campi ma sempre con grandi risultati. In un campionato difficile come questo – conclude Spirito – siamo felici di poter avere a fianco un’azienda come Luxor Building, da oltre 25 anni al servizio di clienti…e tifosi»

“Condividiamo parecchi dei valori sportivi messi in campo dalla Cestistica Torrenovese: senso di squadra, rispetto per gli avversari, nonché la giusta e corretta visione di esportare in maniera positiva ed emancipata i due brand – dichiara Francesco Storniolo, Amministratore Unico di Luxor Building. Non vediamo l’ora di vedere cosa riuscirà a produrre sul parquet questo accordo: siamo felici di essere Naming Partner dell’impianto e compagni di avventura di Cestistica Torrenovese»

