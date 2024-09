Nuovo palazzetto dello sport di Trapani, ieri incontro a Palermo

Nella giornata di ieri, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore allo sport Emanuele Barbara sono stati ricevuti dall’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata presso la sede istituzionale di Palermo per discutere di impiantistica sportiva.

Tra le molteplici necessità d’investimenti infrastrutturali palesate dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, particolare attenzione è ovviamente stata anche alla questione legata alla costruzione di un nuovo e più capiente palazzetto dello sport nella nostra città. Tranchida e Barbara hanno sottolineato come l’attuale struttura di Piazzale Ilio sia ormai totalmente insufficiente sia in termini di capienza che di comfort soprattutto nei mesi più caldi e freddi dell’anno, nonostante i milioni di euro già spesi dall’attuale gestore, al quale si deve il recente restyling dell’impianto. L’assessore Amata, dal canto suo, ribadendo il grande interesse della Regione Siciliana per un progetto straordinario come la costruzione di un impianto sportivo da 8/10 mila posti, utile anche per concerti o convegni di rilevanza nazionale, ha ritenuto doveroso invitare l’amministrazione comunale a rivolgersi, principalmente, agli assessorati alle attività produttive ed alle infrastrutture i quali, certamente, possono disporre anche di maggiori somme a disposizione nonché di specifiche competenze specialmente in tema di ufficio tecnico e progettazione.

«È stata una prima riunione, utile per inquadrare il tema e capire come meglio procedere – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Barbara – ed ora ci apprestiamo a coinvolgere anche altri uffici regionali per mettere alcuni punti fermi verso la realizzazione di una nuova e strategica infrastruttura cittadina. Naturalmente, con l’occasione, abbiamo altresì parlato di quelle che sono le esigenze del territorio, riscontrando da parte dell’assessore regionale la disponibilità ad accogliere istanze relative ad impianti più piccoli bisognosi di ristrutturazione per tornare fruibili alla cittadinanza».