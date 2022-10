Nuovo parcheggio gratuito in zona stadio. Regolamentata la circolazione nelle strade limitrofe all’ area di sosta

Conclusi a Marsala i lavori per il nuovo parcheggio gratuito in zona Stadio – si sviluppa tutto su Viale Olimpia – il Comando della Polizia Municipale ha prontamente regolamentato il transito veicolare sia nelle strade limitrofe all’area di sosta che al suo interno.

Sostanzialmente, sul fronte della circolazione non cambia molto; e la realizzazione delle due rotonde e l’istituzione di qualche senso unico di marcia ha lo scopo di meglio disciplinare l’afflusso e il deflusso nell’area del Municipale “Lombardo Angotta”. Va detto altresì che le aree a verde, non previste nell’originario progetto, sono state programmate dall’Amministrazione Grillo e a breve implementate su tutta l’area interessata alla sosta.

Come si evince dall’Ordinanza dirigenziale, sulla Via degli Atleti – tratto compreso tra Via Marettimo e la nuova rotatoria di Via Caduti di Superga – ci saranno tre distinte corsie a senso unico di marcia: una posta sul lato destro, con direzione dalla via Marettimo verso la via Caduti di Superga (A), una al centro della strada, con direzione consentita dalla nuova rotatoria in Via Caduti di Superga verso la strada retrostante la gradinata dello Stadio (B) e una terza posta lungo il lato Stadio (C), anche questa con direzione identica alla corsia B.

Ne consegue che i veicoli provenienti da Via D. Alighieri e che transitano su Via degli Atleti, potranno immettersi o sulla Via retrostante la gradinata dello Stadio oppure nella corsia A.

Va evidenziato che nell’area di intersezione tra le vie Marettimo e Degli Atleti è imposto un divieto di fermata permanente – per un tratto di circa 12 metri – al fine di consentire l’immissione in sicurezza sulla corsia A ai veicoli provenienti da via degli Atleti. Altri sensi unici di marcia sono stati istituiti nelle limitrofe vie Caduti di Superga e Degli Sportivi, nonché su Viale Olimpia con direzione verso la Via della Gioventù.

Riguardo al nuovo parcheggio, a questo si accede sia dallo stesso Viale Olimpia, in prossimità con l’intersezione von Via Dello Sport; sia da Via Della Gioventù, attraverso la corsia di canalizzazione. Nella stessa area di sosta – all’interno della quale è collocata apposita segnaletica orizzontale e verticale – sono stati pure realizzati sei stalli per disabili, dieci stalli per la sosta di ciclomotori, nonché diversi attraversamenti pedonali.

Com. Stam./foto