Nuovo podio per Autosole 2.0: Andrea Volpi sfiora l’argento al “Ciocchetto”

All’ultima gara dell’anno, con la new entry Volpi ed il livornese Tanozzi la struttura di Quarrata l’ha fatta da protagonista.

Quarrata (Pistoia) – Un altro podio d’effetto, decisamente esaltante, per Autosole 2.0 e FC Competition, nel fine settimana passato, al 31. Rally “Ciocchetto”, il classico impegno “natalizio” dentro la tenuta del Ciocco, a Castelvecchio Pascoli. Al via vi erano due Skoda Fabia R5, affidate rispettivamente alla “new entry” Andrea Volpi, in coppia con Gabriele Gentini e per il livornese David Tanozzi, affiancato dal concittadino Luca Ambrogi.

E proprio la Fabia affidata all’elbano Volpi, alla quarta partecipazione alla gara, è salita sul podio assoluto al terzo posto sfiorando però il secondo gradino con una prestazione di forza. Partito con l’handicap di 10” per una partenza anticipata, Volpi ha poi risalito la china con determinazione, arrivando anche a vincere due prove speciali, una prestazione cristallina che, se non condizionata dal fardello della penalità voleva dire “argento”. Notevole il feeling trovato da Volpi con la vettura, rivelatasi competitiva al massimo step, e con il team, andando perciò a chiudere la stagione con il risultato perfetto sotto ogni aspetto.

Tanozzi, alla sua terza presenza in gara, ha chiuso di nuovo in decima piazza assoluta al pari dello scorso anno, con una prestazione che nei due giorni ha guardato soprattutto a ritrovare il giusto feeling con la Fabia in un fondo costantemente di scarsa aderenza, lavorando quindi soprattutto sul bilanciamento della vettura. Notevole, anche in questo caso, il lavoro di concerto con la squadra, pronta ad assecondare il giovane livornese anche per il 2023.

Terminata la stagione, AutoSole 2.0 e FC Competition ha già avviato la composizione della prossima annata sportiva, lavorando su più fronti per alzare la classica asticella e guardando di nuovo all’estero.

NELLA FOTO: VOLPI-GENTINI IN AZIONE (Foto AmicoRally)

