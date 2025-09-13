Nuovo titolo per Fabio Pinelli: è campione Over 55 nella Coppa Rally di Zona 7

L’alfiere di Motor Zone ASD ha festeggiato l’alloro a Casciana Terme, grazie all’ennesima prestazione di sostanza con la Hyundai i20 NG Rally2 di GB Motors.

Buggiano (PT) – Non si è fatto sfuggire l’occasione Fabio Pinelli, che al primo match point disponibile, il 43° Rally Casciana Terme, penultimo atto della Coppa Rally di Zona 7, ha certificato la vittoria del titolo Over 55, al culmine di una stagione dove ha sempre recitato il ruolo di “lepre”.

Il pilota di Motor Zone ASD, nuovamente al volante della Hyundai i20 NG Rally2 di GB Motors, gommata Hankook, che tornava a condividere con la garfagnina Tania Bernardi, ha concluso la gara nono assoluto e secondo tra i piloti “più maturi”, incamerando così i punti necessari per l’assegnazione di un riconoscimento che, nel suo ricco palmares, fatto di allori assoluti e di classe, ancora mancava, e con la ciliegina dell’essere giunto al primo tentativo (avendo infatti raggiunto quest’anno il requisito anagrafico) e contro una concorrenza ben qualificata.

La gara del pilota valdinievolino, già dalla vigilia incentrata sull’ottenere i punti necessari alla certezza matematica del titolo, è stata condizionata da una scelta sbagliata di gomme per la prima tornata di prove della domenica, circostanza che lo ha allontanato dalla vetta. A quel punto, con la posizione ormai acquisita e l’annullamento dell’ultima prova speciale (a causa di un incendio), Pinelli ha badato a gestire la situazione ed arrivare al traguardo di Casciana Terme, con in mano comunque un posto nella top ten assoluta, il nuovo titolo da festeggiare, l’essere ancora in lotta per il podio di classe, sempre nella CRZ 7, e la leadership tra gli Over 55 anche nel Trofeo Rally Toscano.

“Finalmente il titolo è mio – le prime parole di Fabio Pinelli – È stata una stagione intensa, non sempre le cose sono andate come avrei voluto e non sono mancate le difficoltà, ma non ho mai mollato e sono sempre stato competitivo. È una vittoria meritata, frutto del lavoro intenso svolto sia assieme a GB Motors, una struttura altamente professionale e con la quale la simbiosi è massima, sia ai vari navigatori che hanno condiviso l’abitacolo con me. Avrei voluto fare meglio qua a Casciana Terme, ma ho affrontato il primo giro di prove scegliendo una mescola troppo morbida e le pressioni salivano troppo, quindi non riuscivo a spingere al meglio. Va bene così comunque, ho centrato il mio obiettivo e mi fa particolarmente piacere questo nuovo titolo per varie ragioni, al di là del fatto che vincere è sempre bello: siamo praticamente gli unici in Italia ad usare la Hyundai e le coperture Hankook, per questo la mole di lavoro da fare è maggiore, ed in più, nonostante l’età che aumenta, ho dimostrato ancora una volta di essere sempre sul pezzo e di poter dire la mia a livello assoluto. Ringrazio tutta la Motor Zone ASD, una seconda famiglia più che una scuderia, e per la quale sto dando l’anima, con grande soddisfazione, e tutti i partner che, negli anni, mi hanno sempre sostenuto e permesso di essere ancora qua oggi. Adesso mi godrò un piccolo periodo di riposo, poi vedrò cosa fare da qui a fine anno.”

Nella foto (free copyright Barbara Lippi/Thomas Imagery): Fabio Pinelli in gara a Casciana Terme.

