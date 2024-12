Nutrimenti terrestri inaugura il nuovo Teatro Scaletta con Mario Incudine in Parlami d’amore

Scaletta Zanclea. Lunedì 23 dicembre alle ore 18 verrà inaugurato il NUOVO TEATRO SCALETTA con PARLAMI D’AMORE di Costanza DiQuattro interpretato da MARIO INCUDINE per la regia di Pino Strabioli.

Lo spettacolo darà il via ad una prima stagione teatrale organizzata da Nutrimenti Terrestri, storica compagnia teatrale messinese diretta da Maurizio Puglisi, compagnia che nel 2023 ha festeggiato i suoi quarant’anni di attività. “Inizia un nuovo capitolo nella storia di Nutrimenti Terrestri – afferma Maurizio Puglisi – La cura e la gestione del Nuovo Teatro Scaletta costituisce una sfida importante e ci impegneremo per esserne all’altezza. Il nostro intento è quello di trasformare questo spazio in un punto di riferimento per la comunità di Scaletta Zanclea e per tutti i comuni limitrofi e riuscire a renderlo attrattivo anche per tutta la città di Messina. E voglio ringraziare gli artisti e le compagnie che saranno con noi in questa prima stagione e i tutti i professionisti che collaborano con Nutrimenti Terrestri, perché senza il loro contributo niente di tutto questo sarebbe possibile”.

Prima della rappresentazione ed alla presenza del sindaco di Scaletta Dott. Gianfranco Moschella e della sua Giunta, Maurizio Puglisi presenterà brevemente il cartellone di questa prima stagione che prevede spettacoli di prosa, musica, teatro ragazzi e circo contemporaneo da gennaio a maggio 2025.

“Penso che un amministratore debba sempre essere illuminato da generosità e lungimiranza. – ha affermato il sindaco di Scaletta Gianfranco Moschella – E’ per generosità che abbiamo deciso di aprire le porte del nostro teatro grazie ad un avviso pubblico, affidandolo così ad un organismo teatrale di alto spessore quale è Nutrimenti Terrestri, per mettere a fattore comune una struttura magnifica che ha una sua storia ed un suo perché. Questo spazio nell’ottobre del 2009 è stato spettatore cinico di quella tragica alluvione in cui persero la vita diciassette persone ed oggi diventa il simbolo della vita e della rinascita di un’intera comunità che, con lungimiranza, vogliamo coinvolgere grazie alle attività culturali e teatrali proposte, educando al Teatro e alla Bellezza. E non potevamo inaugurare in modo migliore, lo faremo con lo spettacolo “Parlami D’amore” interpretato da Mario Incudine, artista straordinario che ci aiuterà a dare un segnale tangibile di rinascita, con l’augurio che Scaletta, con il suo Nuovo Teatro, diventi un punto di riferimento per le attività teatrali”.

Si apre, dunque, il sipario del Nuovo Teatro Scaletta con Mario Incudine in “Parlami d’amore – Quando la radio cantava la vita” di Costanza Di Quattro per la regia Pino Strabioli. Tra il 1918 e il 1940 la produzione musicale italiana ebbe una straordinaria evoluzione. La nascita della radio, che divenne il mezzo principale della propaganda fascista, contribuì anche ad ampliare il pubblico degli ascoltatori e a diffondere sensibilmente la musica all’interno delle case italiane rendendola un “affare” comune e condiviso. Se da un lato si ramificava la musica fomentata dal fascismo, megafono di sentimenti patriottici, familiari e lacrimosi, dall’altro si diffondeva, in rotta con le direttive dittatoriali, una musica d’oltreoceano, brillante e ironica. Sottobanco, come bische clandestine, nascevano lo swing e il jazz che ben presto entrarono a far parte di una realtà italiana che remava controcorrente attraverso la musica. Con questo spettacolo, e con il racconto di alcuni dei pezzi più belli di quegli anni, va in scena non soltanto uno spaccato di storia della musica italiana ma soprattutto uno spaccato di “storia patria”. Poiché la musica, da sempre, diventa il paradigma di una nazione e di un pensiero. L’Italia canticchiò vent’anni Giovinezza ma all’alba del ‘45 tuonò convinta Bella ciao. Mario Incudine, accompagnato da Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica, ci porta dentro questo viaggio fatto di musica e parole, di tenerezza e di ironia, di amarcord e di aneddoti che raccontano un pezzo della nostra storia. Sotto la guida di Pino Strabioli, artista da sempre sensibile al teatro canzone, la verve e la capacità istrionica di Mario Incudine è al servizio di uno spettacolo che vuole essere anche un omaggio alla canzone d’autore di quegli anni, un repertorio poco battuto, ma ricco di fascino e di bellezza, con testi modernissimi, melodie indimenticabili e armonie ardite. Un “materiale” da riportare a galla e da incorniciare.

Biglietto unico: euro 20 ridotto under 26 e over 70: euro 15. Posto non numerato. Prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al numero 3517914291 o tramite email all’indirizzo nuovoteatroscaletta@gmail.com.

Parlami d’Amore- Quando la radio cantava la vita

di Costanza DiQuattro – con Mario Incudine – regia Pino Strabioli

e con Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica – suono Pino Ricosta

produzione Centro Teatrale Bresciano

in collaborazione con ASC Production, Teatro Donnafugata

Com. Stam. + foto