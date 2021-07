Da venerdì 23 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “NUVOLE VIOLA” (Believe), il nuovo singolo di TIZIANO TORRI.

Nuvole viola” è un brano energico e uptempo, scritto da Tiziano Torri e prodotta da SWAN, già produttore di Ghali, Rkomi, Ghemon e Madame. È una canzone che racconta delle emozioni che si vivono quando ci si innamora, attraverso immagini nitide si percepisce l’ansia e l’emozione di trovarsi davanti alla persona di cui si è così presi. C’è la richiesta, quasi urlata, di poter avere almeno un’ultima chance per dire che non basta un’ora e nemmeno una notte per stare insieme.



Spiega l’artista a proposito del brano: «“Nuvole viola” è una canzone viscerale, scritta tutta d’un fiato proprio per non perdere quella verità che le attribuisco, è un brano sincero in cui mi auguro potranno riconoscersi in tanti. “Nuvole viola” parla a tutti coloro che sentono le famose “farfalle nello stomaco” quelli che hanno la salivazione a zero e non trovano le parole adatte quando hanno davanti la persona di cui sono innamorati.»



Pre-salva “Nuvole viola”



Biografia

Tiziano Torri, classe 1999, è un cantautore e studente universitario. Fin da bambino ha sempre nutrito una grande passione per tutto ciò che gli permette di esternare la sua creatività, in particolare la musica. Inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 15 anni ma le custodisce per sé, solo quest’anno decide di pubblicare il suo primo singolo “Aeroplani”. Dopo l’uscita di quest’ultimo pubblica, a inizio estate, “Gin Lemon e paranoie”. “Nuvole viola”, il nuovo singolo, esce su tutte le piattaforme digitali e in radio il 23 luglio 2021.

Com. Stam.